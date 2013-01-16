分析: 中国新领导层寻求改革 应先谋经济稳定

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月16日（记者 Nick Edwards） - 中国新领导人今年须稳定经济以维持高就业率，同时还要防止房价和通胀大幅攀升，以免拖累改变出口导向型增长模式所需的改革。

没有稳定，习近平和李克强就无法开展改革，以应对金融、工业以及收入的失衡，而这些都威胁着中国的未来。

如果不能缩小贫富差距并为危险的房地产泡沫降温，则可能引发民众的强烈反对情绪，甚至可能动摇中国共产党的统治地位。

“稳增长是开展改革的前提，新领导层面临很多紧迫问题。他们必须分出轻重缓急，”中国农业银行首席经济学家向松祚表示。

将于3月召开的全国两会料将把中国2013年经济增长目标定在7.5%，很多分析人士表示，新领导层的首要任务是确保增长不大幅偏离该目标。如果增长过慢，可能威胁就业；如果增长过快，投机活动则会增加。

2008年最后几个月就是个例子。当时全球金融危机导致全球贸易接近停滞，中国受影响的就业岗位估计有2,000万，中国政府被迫推出4万亿刺激政策，引发房地产泡沫骤升和地方政府债务的迅速增加。

中国随后一直在努力控制通胀和10.7万亿元的地方政府债务。

中国不希望历史重演，因此必须采取行动，而且要有一定紧迫感。1978年以来的出口导向型增长模式存在天然的失衡问题。

新领导层须找到适当的方法，将大量依靠廉价产品的出口商转变为世界级产品制造商，同时将内需变为经济发展的关注重心，从而保证增长更为平衡。

中国最严重的失衡在于其13亿人口。胡润报告显示，资产超过百万美元和10亿美元的中国人分别有270万和251人。而联合国数据显示，13%的中国人每天生活费不足1.25美元，城镇年人均可支配收入仅21,810元。

“不平等的根源在于30多年前选择的增长模式。要去除主要的制约因素，需要开展综合性改革，”亚洲开发银行中国经济部门负责人冯幽兰（Yolanda Fernandez Lommen）表示。

很多分析人士认为，户口制度是中国最迫切需要改革的方面，因为户口改革能够解决不平等的问题，同时促进内需，从而让促进经济增长的两大核心引擎更加平衡。

中国农村劳动人口约为2.5亿人，进城务工的农民工数量约有1.58亿，但他们却不能享受当地的医疗和教育等服务，因而不得不大力储蓄。

汇丰银行分析师指出，若改变户口制度，到2020年，中国的财富水平将从第三世界贫穷国家的水平发展为二线发达国家和一线发展中国家的结合体。

麦肯锡的研究显示，到2020年，51%的中国城镇家庭将成为全球消费主力的一部分，可支配收入在16,000-34,000美元之间。2010年，该比例仅为6%。（完）