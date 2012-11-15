城市化是解决中国经济失衡的关键--麦肯锡

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京11月15日电（记者 Nick Edwards）---麦肯锡发布报告称，城市化或能解决中国经济失衡问题，并在未来五年将经济由过去30年投资和出口拉动的增长模式，转变为内需主导的增长模式。
国际货币基金组织的模型显示，中国经常帐盈余仍然过大，尽管2008-2009年的金融危机导致国际收支不平衡缓解。国际货币基金组织官员称，随着全球经济增速恢复，中国经常帐盈余或再度扩大。
“我们认为现在是未来几十年中国经济的转折点。世界经济发展只有一种模式：现代社会是城市化、消费引领、生产拉动和服务导向的。目前这些在中国都不存在。不过城市化是最重要的，”麦肯锡董事Jonathan Woetzel对路透表示。
该报告名为《下一步中国走向何处》（What's Next for China），预测进一步的城市化将逆转消费占GDP比重下降的长期趋势，未来五年该比重将上升，2025年民间消费将超过投资，成为经济增长的最大拉动力。
部分推动力将来自居民收入增速持续高於GDP增速，至少2012年到2030年需如此。
麦肯锡的模型预计，2012-2030年，全国平均每户消费将从3万元上升至9.2万元。
报告称，这种变化将从根本上改变中国经济的结构，城市尤其明显，特别是人口少於150万的城市，这些城市将贡献目前到2030年城市GDP增长的40%。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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