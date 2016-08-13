IMF称中国信贷增长不可持续 应下调增长目标并收紧预算限制

路透北京8月12日 - 国际货币基金组织(IMF)周五称，中国需要放慢不可持续的信贷增长速度，停止向经营状况不佳的企业放贷。

“中国的企业债仍然可控，但企业债相当于国内生产总值(GDP)的约145%，无论以何种指标来评估都属于高水平，”IMF中国项目负责人James Daniel在中国经济年度评估报告中称。

IMF敦促中国调低不可持续的高增长目标，收紧预算限制，特别是针对地方政府和国企的限制，从根本上解决信贷增长风险问题。

“这要求该国制定全面战略和果断措施来解决企业债问题，”IMF的Daniel称。

报告称，中国的非金融国有企业的贷款占银行总贷款的一半，但产出仅占工业总产出的五分之一，表明没有活力的国有企业应关闭，而有活力的国有企业应进行重组。

报告指出，违约和评级下调情况增加，约14%的债务由利润不足以所支付贷款利息的企业持有，信贷增长速度比名义GDP增速快一倍。

报告指出，中国决策者同意IMF关于企业债“过度增长”的观点，但决策者认为，中国有庞大的国民储蓄和银行系统缓冲，加之股市的持续发展，能够确保上述调整平稳进行。

中国官员告诉IMF，需要以循序渐进的步伐进行去杠杆化操作，以防出现金融危机后欧洲出现的金融领域和实体经济间的负流动效应。

报告称，中国政府认为在去杠杆过程中“有必要加强市场的参与度，而不是更多依靠政府指令，金融贷款机构需加强对借款人的审查，进而收紧预算限制”。

报告指出，中国银行监管机构“不同意”IMF对该国存在风险的企业债规模的评估，称根据他们自己的计算，这类债务的水平低很多。

报告称，中国监管机构认为，非上市公司的财务状况要强于IMF的评估，对于不良贷款的界定应不只限于逾期90天以上的贷款，还应该将借款人的长期生存能力，以及他们是否面临周期性或结构性现金流问题等因素纳入考量。

预计2016年家庭债务相当于GDP的41.8%，到2021年将达到57.5%。(完)