人民币汇率基本合适 中国经济转型仍需一揽子政策--IMF（更新版）

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路透北京6月14日 - 国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周二表示，经评估，人民币汇率与经济基本面大体一致，人民币继去年调整以来正在变得更加灵活和市场化。而中国经济转型的成功对中国和世界都至关重要，这迫切需要一系列有针对性的政策。

利普顿在新闻发布会上表示，人民币最近几个月的汇率比较稳定，当前的汇率反映了经济基本面。汇率引入更多灵活性将给中国带来更大益处，不过这需要时间。未来的目标是人民币在几年内实现汇率有效浮动，让市场决定汇率不是最完美的，但能更好的分配经济资源。

他并表示，中国的经济转型在从工业转向服务业的进展巨大，而解决信贷增长问题的进展则相对较少；在放开金融市场方面取得了实质性进展，而在改善治理结构和硬化国有企业预算约束方面的进展则相对较少。结果是脆弱性仍在上升，用于应对冲击的缓冲也在消耗。这进一步凸现了实施改革的迫切性。

“得益于近来的政策支持，近期的增长前景好转，”利普顿称，“但由于信贷快速增长、结构性产能过剩、以及愈发庞大、不透明且互相关联的金融系统等问题，中期前景变得更加不确定。”

他指出，经济增长适度放缓是中国必要转型的自然结果。宏观政策应当在近期内降低脆弱性，并使经济增长率稳定在可持续的水平--2017年为6%左右。信贷增长速度需大幅放缓，以使信贷/GDP比率稳定下来。预算外投资支出应转变为有利于再平衡和改革的预算内措施。

他并称，虽然中国经济在放缓，但其它国家都很嫉妒当前中国的经济增长率。现在中国经济正在再平衡，需要政策的支持来促进家庭消费以及新兴产业。中国经济的再平衡将对世界带来脆弱性，将影响全球供应链和进出口贸易。

利普顿也指出，中国已经改善了针对市场和公众的数据与政策沟通。他并称，在这方面做出进一步的改善，将有助于中国推进经济转型。

**需要财政改革**

在利普顿看来，中国关键的财政改革包括：使地方政府的收入与支出责任相一致；扩大社会保障；实施新的预算法；推进税收制度现代化，以提高其累进性。对化石燃料和污染大幅征税（如碳税或煤税）有助于使经济增长更加环保，并能增加财政收入。

他并建议，对燃煤适当征税将显着减轻当地空气污染，可在2030年前防止400-500万人过早死亡。

他同时指出，中国企业债务虽仍可控，但数额庞大且快速增长。为避免今后出现严重问题，解决企业债务问题已经势在必行。需要硬化预算约束（特别是对国有企业），对薄弱企业进行重组或破产清算，确认和分配损失，处理相关的社会成本，并便利市场准入。

鉴于国企改革涉及的挑战，IMF建议成立一个工作小组，并以正在实施的煤炭和钢铁行业重组计划为基础，来推动和实施国企重组并处理与之相关的给银行业带来的影响。

分析师指出，中国政府持续致力刺激经济活动及达成增长目标，正在推升债务水准，令人忧心中国银行体系的风险。中国银行业的不良贷款已触及11年高位。

**亦需防范金融风险**

除了财政改革，利普顿还认为中国需要防范日益复杂的金融体系所带来的风险，指出可以通过增进不同监管机构和市场的合作，以及强化银行和金融机构的融资能力，来抵御前述不断增长的风险。

“可以采取的具体行动包括增强银行缓冲、积极主动地确认潜在损失、以及提高银行和其他金融机构的融资稳健性。应继续控制影子产品大幅增长带来的风险。”利普顿称。

利普顿也指出，中资银行的资本较为充足，对不良资产的拨备也较高，不良贷款目前还是可控的，但应让其不再扩大。不过，解决银行信贷的问题，还需先解决企业的盈利和治理问题。

谈及中国股市的问题，利普顿称，股市异常波动的溢出效应可能会影响到其它领域，中国监管部门已经从去年的股市异常波动中接受了教训，各个监管机构也有各自的责任。（完）