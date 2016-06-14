人民币汇率基本合适 中国经济转型仍需一揽子政策--IMF（更新版）

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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路透北京6月14日 - 国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周二表示，经评估，人民币汇率与经济基本面大体一致，人民币继去年调整以来正在变得更加灵活和市场化。而中国经济转型的成功对中国和世界都至关重要，这迫切需要一系列有针对性的政策。
利普顿在新闻发布会上表示，人民币最近几个月的汇率比较稳定，当前的汇率反映了经济基本面。汇率引入更多灵活性将给中国带来更大益处，不过这需要时间。未来的目标是人民币在几年内实现汇率有效浮动，让市场决定汇率不是最完美的，但能更好的分配经济资源。
他并表示，中国的经济转型在从工业转向服务业的进展巨大，而解决信贷增长问题的进展则相对较少；在放开金融市场方面取得了实质性进展，而在改善治理结构和硬化国有企业预算约束方面的进展则相对较少。结果是脆弱性仍在上升，用于应对冲击的缓冲也在消耗。这进一步凸现了实施改革的迫切性。
“得益于近来的政策支持，近期的增长前景好转，”利普顿称，“但由于信贷快速增长、结构性产能过剩、以及愈发庞大、不透明且互相关联的金融系统等问题，中期前景变得更加不确定。”
他指出，经济增长适度放缓是中国必要转型的自然结果。宏观政策应当在近期内降低脆弱性，并使经济增长率稳定在可持续的水平--2017年为6%左右。信贷增长速度需大幅放缓，以使信贷/GDP比率稳定下来。预算外投资支出应转变为有利于再平衡和改革的预算内措施。
他并称，虽然中国经济在放缓，但其它国家都很嫉妒当前中国的经济增长率。现在中国经济正在再平衡，需要政策的支持来促进家庭消费以及新兴产业。中国经济的再平衡将对世界带来脆弱性，将影响全球供应链和进出口贸易。
利普顿也指出，中国已经改善了针对市场和公众的数据与政策沟通。他并称，在这方面做出进一步的改善，将有助于中国推进经济转型。
**需要财政改革**
在利普顿看来，中国关键的财政改革包括：使地方政府的收入与支出责任相一致；扩大社会保障；实施新的预算法；推进税收制度现代化，以提高其累进性。对化石燃料和污染大幅征税（如碳税或煤税）有助于使经济增长更加环保，并能增加财政收入。
他并建议，对燃煤适当征税将显着减轻当地空气污染，可在2030年前防止400-500万人过早死亡。
他同时指出，中国企业债务虽仍可控，但数额庞大且快速增长。为避免今后出现严重问题，解决企业债务问题已经势在必行。需要硬化预算约束（特别是对国有企业），对薄弱企业进行重组或破产清算，确认和分配损失，处理相关的社会成本，并便利市场准入。
鉴于国企改革涉及的挑战，IMF建议成立一个工作小组，并以正在实施的煤炭和钢铁行业重组计划为基础，来推动和实施国企重组并处理与之相关的给银行业带来的影响。
分析师指出，中国政府持续致力刺激经济活动及达成增长目标，正在推升债务水准，令人忧心中国银行体系的风险。中国银行业的不良贷款已触及11年高位。
**亦需防范金融风险**
除了财政改革，利普顿还认为中国需要防范日益复杂的金融体系所带来的风险，指出可以通过增进不同监管机构和市场的合作，以及强化银行和金融机构的融资能力，来抵御前述不断增长的风险。
“可以采取的具体行动包括增强银行缓冲、积极主动地确认潜在损失、以及提高银行和其他金融机构的融资稳健性。应继续控制影子产品大幅增长带来的风险。”利普顿称。
利普顿也指出，中资银行的资本较为充足，对不良资产的拨备也较高，不良贷款目前还是可控的，但应让其不再扩大。不过，解决银行信贷的问题，还需先解决企业的盈利和治理问题。
谈及中国股市的问题，利普顿称，股市异常波动的溢出效应可能会影响到其它领域，中国监管部门已经从去年的股市异常波动中接受了教训，各个监管机构也有各自的责任。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
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