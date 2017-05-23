中国能源：4月俄罗斯对华原油出口下滑1.9%，仍是最大供应国--海关

国际油市：亚洲汽油裂解价差跳升，因库存下滑及现货需求强劲
路透新加坡6月23日 - 亚洲汽油裂解价差跳升至九日高位每銿9.91美元，为6月12日以来最高，受现货需求强劲、库存下滑、及美国夏季驾车旺季需求坚稳的预期等因素支撑。
路透北京5月23日 - 中国海关总署周二公布的数据显示，4月俄罗斯对中国原油出口较上年同期减少1.9%，至约为115万桶/日。俄罗斯是中国最大的原油供应国。
数据显示，4月沙特对中国原油出口较上年同期下滑3.9%，至96.3万桶/日。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透新加坡6月23日 - 亚洲汽油裂解价差跳升至九日高位每銿9.91美元，为6月12日以来最高，受现货需求强劲、库存下滑、及美国夏季驾车旺季需求坚稳的预期等因素支撑。
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路透吉隆坡6月23日 - 马来西亚棕榈油期货周五傍晚下跌，四个交易日来有三日下跌，因预期产量增加。 马来西亚衍生品交易所指标9月棕榈油期货跌0.2%至每吨2,442马币(林吉特)。 合约成交量为24,646口，每口25吨。 “棕榈油价格下跌，是因市场预期产量将上升，特别是在开斋节假期之后。”吉隆坡一期货交易商说。 马来西亚市场下周初将因假期休市，6月28日恢复交易。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油上涨0.5%，大连商品交易所9月豆油跌0.3%。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)