版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 15:19 BJT

中国能源：4月俄罗斯对华原油出口下滑1.9%，仍是最大供应国--海关

路透北京5月23日 - 中国海关总署周二公布的数据显示，4月俄罗斯对中国原油出口较上年同期减少1.9%，至约为115万桶/日。俄罗斯是中国最大的原油供应国。

数据显示，4月沙特对中国原油出口较上年同期下滑3.9%，至96.3万桶/日。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐