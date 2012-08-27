中国或在10月推收入分配改革--报导

中国发布十三五食品药品安全规划 坚持最严厉处罚、最严肃问责--国务院
路透北京2月21日 - 中国国务院印发《“十三五”国家食品安全规划》和《“十三五”国家药品安全规划》，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，坚持源头治理、标本兼治，促进食品药品产业健康发展，推进健康中国建设。
路透北京8月27日电---《经济参考报》周一报导称，中国很可能在10月推行收入分配改革，目前正徵求部级以上官员意见。
发改委於2004年启动收入分配体制改革总体方案的起草。2010年初和2011年12月，发改委两次将方案上报国务院，但均未通过。
《经济参考报》报导称，改革工涉及十大问题，包括最低工资标准，国有资本经营预算与收益分享制度、高收入者的税收调节、国有金融机构高管人员薪酬管理等。但报导未给出详细说明。
报导援引中国宏观经济信息网研究部金爱伟的文章称，这场改革牵扯着各种利益的博弈，包括贪腐官员为代表的权贵利益群体、以垄断企业为代表的垄断利益群体和以房地产业、资源行业为代表的地产和资源利益群体。
金爱伟在文章中称，如果不能有效解决收入分配公平问题，国家很容易落入“中等收入陷阱”。
“中等收入陷阱”指当一国的人均收入达到3,000-6,000美元这一中等水平後，由於不能顺利实现经济发展方式的转变，导致生产力和收入增长陷於停滞。
全国收入最高的10%群体和收入最低的10%群体的收入差距，已经从1988年的7.3倍上升到目前的23倍。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月21日 - 中国国务院印发《“十三五”国家食品安全规划》和《“十三五”国家药品安全规划》，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，坚持源头治理、标本兼治，促进食品药品产业健康发展，推进健康中国建设。
路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
路透北京2月21日 - 中国郑州商品交易所周二发布通知称，即日起新增交易限额制度。交易所可根据市场情况，对不同的上市品种、合约，对部分或全部的会员、客户，制定交易限额，套期保值交易的开仓数量不受此限制。