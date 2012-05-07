三亚经济蓬勃发展 但贫富差距扩大

调查：美国楼市料将稳步上涨 分析师警告放松监管恐滋生泡沫
路透2月23日 - 路透调查访问的分析师大多预计，美国楼市将稳步上涨，并给未来一年的经济成长做出巨大贡献；分析师几乎全都认为无需推出进一步的刺激举措。
路透三亚5月7日电（记者 Aileen Wang/Nick Edwards）---中国政府推进海南国际旅游岛建设的计划推动当地经济大幅增长，但同时贫富差距在扩大。
国际旅游岛计划推出後，资金大量流入，兴建五星级酒店、高尔夫球场和私人游艇码头，催生投资拉动的经济繁荣。三年里，当地经济增速平均较中国其他地区高35%。
但对当地860万人来说，更直观的感受是通胀和巨大的收入差距。原本一年能带来2万元收入的耕地，被用来开发一平米15万元的豪华住宅。
“我们生在这里，世代居住在这里，可现在这里倒更像是有钱的外地人的家乡，”26岁的张夏（音译）说道。
张夏的父母原本以种芒果为生，但是因为建度假村，他们家只好搬离。
“我们搬到了离海很远的地方，没有土地进行耕种。我们靠什麽生活呢？”张夏目前住在三亚郊区。
如何令经济增长和投资惠及当地民众，而不是让富人或政府更富，是中国普遍存在的问题。
官方数据显示，2011年三亚人均可支配年收入为20,472元，同比增加9.4%，远低於该市经济增速和财政收入增速，这两项增速分别为14.2%和18.5%。
3月，温家宝总理在两会期间表示，今年将制定收入分配体制改革总体方案，从而“迅速扭转”收入差距加大的趋势。
同时，中央政府还承诺提高个人收入占GDP的比重，以拉动内需，向更均衡型经济转变。
“收入差距扩大，成为制约扩大内需的一个主要因素，并可能损及经济可持续增长，”国开证券分析师杜征征称。
据三亚市统计局数据，2011年三亚CPI同比涨5.4%，远高於政府4%的目标，其中食品价格涨幅高达13.7%。
尽管中国政府采取措施调控房地产市场，投机资金推高房价、导致当地居民买不起房的现象在三亚很突出。
去年三亚房地产投资增速为34.6%，远高於27.9%的全国均值。过去两年，当地住宅价格上涨近50%，超越全国很多地方。
海南省省长蒋定之去年底曾表示，一个城市的发展不应过度依赖房地产业，要特别注意保护好海南宝贵的土地资源，以实现可持续增长。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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