中国经济1-2月延续稳中向好 工业增速在6%以上--统计局长

2016年1月，北京，一处建筑工地的一名工人和身后的中国国旗。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京3月12日 - 中国国家统计局局长宁吉喆周日指出，今年1-2月中国经济社会发展形势延续去年下半年以来稳中向好的形势，工业增长在6%以上，服务业生产指数增长8%以上，2月31个大城市调查失业率在5%左右。

据央视报导，他在“两会”部长通道并称，投资需求增速亦持续了去年后几个月上升的态势，民间投资和工业投资、制造业投资都是上升的趋势。

“中国的经济增长主要还是靠内需拉动的，去年内需对整个经济增长贡献率占到106%，外需还是负的，国际形势错综复杂，今年还是这个态势。”宁吉喆称。

他指出，1-2月实体经济进一步提升向好，据初步调查，在41个工业大类行业中，有31个行业的增长都比去年加快；在574种工业产品中，420多种都是比去年增长、上升。

“发电量增长6.3%，工业用电量增长6.9%，货运量增长8.3%，铁路货运量在两位数以上，”宁吉喆称，“实体经济不光是工业和制造业，还包括邮电、电信等增幅都在20%甚至60%。”

他并表示，今年头两个月供给侧结构性改革成效向好，去产能方面据初步调查，煤炭和钢铁行业增加值1-2月份都是负增长；与此同时，三四线城市商品房库存整体同比还是下降的，部分工业产成品库存也是下降的；中央企业资产负债率同比下降0.1个百分点，中央企业成本费用增长也低于营业收入的增长。

此外，扩大内需适度向好，消费需求趋于旺盛，特别是文化产品、体育产品、通信产品等都是大幅增长，旅游等服务性消费十分地旺盛；创新创业蓬勃向好。

“市场预期也是稳定向好，制造业PMI连续几个月上升，非制造业的商务活动指数在54以上，特别是工业和生产资料领域长达50多个月的通货紧缩状况已经得到转变。”宁吉喆称。

中国国家统计局定于下周二（3月14日）召开国民经济运行情况发布会，届时将公布1-2月工业、投资和零售销售数据。路透访问分析师预估中值显示，1-2月规模以上工业增加值料增长6.2%，固定资产投资增长8.2%，社会消费品零售总体同比增长10.5%。

**地区GDP统一核算实施方案今年将出**

十八届三中全会确立了三项重点统计改革任务，即地区GDP统一核算、编制自然资源资产负债表、编制全国资产负债表。

宁吉喆今日在接受上海证券报专访时指出，今年地区GDP统一核算的实施方案将会获批出台，编制全国资产负债表年内也会把方案确定下来。

“这三项改革任务，按照三中全会的要求，都必须在2017年以前拿出方案。但是，有的今年就要实施，有的要逐步实施，”上证报官网--中国证券网报导援引宁吉喆说。

对于三项改革的进展情况，宁吉喆表示，“地区GDP统一核算是逐步实施，但会在2020年前完成。编制全国资产负债表目前也拿出了一个草案，年内会把方案确定下来”。

编制自然资源资产负债表的工作目前已经在全国七个省份进行试点，“因为我们现在强调生态文明建设，对自然资源的经济价值量必须要进行调查。”宁吉喆说。

他并表示，今年水泥、电解铝、平板玻璃等领域没有制定具体去产能目标，主要采取市场化、法治化的办法去产能。他强调，“力度也还是不小的。”

宁吉喆还透露，今年统计局将首次公布服务业生产指数，这是一项月度数据，会在每月统计局的新闻发布会上公布。

他表示，不同于以往每季度公布的服务业增加值数据，此次服务业生产指数是产出方的数据，没有扣除中间消耗。服务业增加值是扣除了中间消耗的，两个数据不一样。（完）