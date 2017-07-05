中国央行年报称将保持货币政策稳健中性 把防控金融风险放在更重要位置（更新版）

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路透北京7月5日 - 中国央行周三发布2016年年报称，将坚持以推进供给侧结构性改革为主线，保持货币政策稳健中性，加强预期引导，把防控金融风险放在更加重要的位置。

年报并称，央行将适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，努力畅通货币政策传导渠道和机制，维护流动性基本稳定，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境；同时把货币政策调控与深化改革紧密结合起来，更充分地发挥市场在资源配置中的决定性作用。

“坚持稳中求进工作总基调和宏观政策要稳、微观政策要活的总体思路，实施好稳健中性的货币政策。”年报称。

年报称，针对金融深化和创新发展，央行将进一步完善调控模式，强化价格型调节和传导，完善宏观审慎政策框架，畅通政策传导渠道和机制，抑制资产泡沫，防止“脱实向虚”，提高金融运行效率和服务实体经济能力，同时牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

年报并指出，针对金融改革，2017年央行将继续着力培育和健全市场化利率形成、调控和传导机制，完善人民币汇率形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

同时，将进一步完善宏观审慎政策框架，探索将更多金融活动和金融市场纳入宏观审慎管理；稳步推进人民币国际化，扩大双边贸易投资本币结算和推进双边本币合作；全面落实开发性、政策性金融机构改革方案，建立可持续发展的体制机制安排，加大对实体经济的支持力度。

此外，央行也将把防范风险放在更加重要的位置，进一步规范金融市场创新发展，加快推动资产管理产品、实业企业投资金融业及金融控股公司有关监管规则出台，完善存款保险风险识别和处置功能，推动建立金融机构市场化退出机制，健全金融风险特别是跨行业、跨市场风险的监测、评估、预警和处置体制机制建设。

中国人民银行此前发布“2017中国金融稳定报告”称，当前中国经济社会保持平稳健康发展，经济形势缓中趋稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间；要实施好稳健中性的货币政策，保持流动性合理适度、基本稳定，为实体经济发展营造良好的货币金融环境。

**经济运行在合理区间，物价就业将相对稳定**

央行表示，今年中国经济运行有望保持在合理区间，经济长期向好的基本面没有改变；国内物价并不具有持续较快上涨的基础，物价走势和就业都将相对稳定。

年报称，当前中国经济发展面临的国际国内环境依然复杂多变。从国际看，世界经济复苏动力在逐渐增强，保护主义、逆全球化和民粹主义倾向抬头，全球贸易增长也可能面临挑战。美联储加息和缩表节奏存在不确定性，国际金融市场存在较多风险隐患。

从国内看，产能过剩和需求结构升级的矛盾仍然较为突出；新兴产业成长依然面临体制、机制的障碍，内生增长动力尚待增强；一些领域的金融风险开始显现，部分地区困难较大。但经济发展潜力和空间仍然巨大，新型城镇化、服务业、高端制造业以及消费升级的发展前景广阔，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的特质没有改变，经济长期向好的基本面没有改变。

“随着中央一系列重大政策特别是供给侧结构性改革措施的加快落实，经济运行中的积极因素逐渐增多，传统动能升级改造正在加快，新动能正在不断积聚，经济发展潜力持续释放将有望支撑中国经济增长继续保持在合理区间。”年报称。

年报并称，物价走势将相对稳定。国内成本上升及推进价格改革等因素都会带来物价上涨压力，国际大宗商品价格也可能对国内价格产生影响。但在总需求难以大幅扩张、产能过剩问题仍较为突出、农产品供给较为充足的背景下，物价并不具有持续较快上涨的基础，保持相对稳定的可能性较大。

就业将保持总体稳定，居民收入有望继续增长。在创造就业能力较强的服务业加快发展的同时，商事制度改革、简政放权等改革红利持续释放推动“双创”蓬勃发展，不断涌现的新技术、新业态拓展就业增长空间，将使就业保持总体稳定、居民收入持续增长。

已公布数据显示，中国5月CPI保持温和上涨，当月城镇登记失业率和31个大城市调查失业率都稳定在5%以下。分析人士称，年内通胀整体友好，利于政策继续聚焦于降杠杆和防风险。（完）

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