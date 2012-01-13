分析：工资上涨和物价改革或令中国难逃通胀魔咒

路透北京1月12日电（记者 药朝清）---陈小刚（音译）承诺每年加薪近20%，但仍难为他的餐馆招聘到服务员。

他是位於东直门附近的三只耳火锅店一名经理，他说，每家餐馆都缺人手，迫于无奈只能加薪。

他已经将基本月薪提高到1,600元，比去年高了200-300元，加上奖金和其他福利，服务员的月收入接近基本工资的两倍。尽管如此，他的餐馆还是人手不足，没法满足生意强劲增长的需求。

中国经济活动放缓，物价压力去年底有所减轻，但吃紧的就业市场和不断上涨的基本工资，仍是使中国在2012年面临通胀高企风险的关键因素。

双位数增长的工资并非引发通胀的唯一原因。政府通过提振进口刺激国内消费、平衡经济发展的政策也难辞其咎。规划已久的管制价格改革也是其中原因，经济学家称，随着整体经济增长降温，这些改革项目更可能且更容易实施。

此外，中国四万亿财政刺激政策的後续影响，以及2008/09年全球金融危机後的疯狂放贷，意味着中国经济中仍存在大量流动性。

**通胀放缓**

中国通胀率去年7月触及6.5%的三年峰值後明显下行，周四发布的数据显示12月通胀率回落至4.1%，为连续第五个月下降。

但2011年中国平均通胀率为5.4%，仍超过官方4%的目标。并且，11月食品价格同比上涨8.8%，为2010年9月以来最低，而12月则为9.1%，这若是基本食品价格反弹的信号，恐将很为麻烦。

中国人民银行行长周小川近日警告称，不能对通胀掉以轻心。

他在接受新华社采访时称，物价形势将有所好转，但对於抑制物价上涨过快也不能放松，还需合理管理通胀预期。

**通胀或很快见底**

的确，鲜有迹象表明中国会像2009年那样陷入通缩，经济学家也普遍预测，通胀率可能在2012年上半年于3%左右见底。

美银美林驻香港分析师陆挺称，出现极低通胀的可能性很小，因中国的政策充满弹性。

他在向客户的报告中称，如果通胀回落速度超过预期，政府可能抓住机会上调电价并进行其他物价改革，这些事项在通胀压力高企时很难进行。

许多经济学家认为，中国可能已经渡过所谓的刘易斯拐点（Lewis turning point），意味着所有的农村过剩劳动力已经被城镇地区吸收，未来将面临结构性工资上涨和通胀。

**投机层出不穷**

尽管政策收紧，货币供应增长从2009年末接近30%的高位回落到去年的13.6%，经济中仍存在大量的流动性。

近年来，从房地产和红木家具到大蒜及绿豆的价格投机层出不穷，流动性过剩则被认为是元凶。

中国官员和政策顾问们也担心，西方国家央行在金融危机後继续增加货币供应量以提振经济，可能导致商品价格上涨，从而在中国引发输入型通胀。

中国社科院经济学家张卓元预测，2013前中国通胀率或保持在4%以上。

他在《新世纪周刊》发表文章称，本轮通胀的原因之一是多年货币超发，流动性过剩，由此造成的通胀压力不可能在2012年全部释放完毕。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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