市场洞察：中国经济轻微滞胀与债市短期调整

作者 徐永

路透上海11月17日 - 中国债市10月底以来出现了幅度较大的调整，近一个月时间里，10年国债和国开债收益率上涨了近20个BP（基点），回到了2016年年初时候的水平，5年AAA和AA级中票收益率则上涨了近30个BP。

从利率债的表现来看，当前的市场背景与今年前四个月的调整比较相似，即均是弱企稳的基本面与相对较高的CPI组合，在内外不确定因素的扰动下，经济轻微滞胀推动了市场的调整。

略为不同的是信用债的表现，年初利率债收益率逐步反弹的过程中，信用债在资产配置压力下，收益率初期仍普遍下行，直到4月前后在去杠杆监管政策等影响下才出现快速抬升，而11月的这次调整，信用债和利率债的收益率走升几乎同步，债市大有全面调整之意。

不过考虑到10月份CPI的超预期有去年同期基数较低的重要原因,且今年以来居民可支配收入增速连续下降，消费能力下降，后期需求不足，消费价格上涨的可持续性并不强，因此11月的此轮调整可能不具有趋势性特征，后期随着CPI走弱，调整行情可能也会告一段落。

**2016年债市的三次调整**

经历2014、2015年的两年大牛市，2016年中国债市进入了名副其实的震荡市双向行情，前4个月、8月以及11月均出现了较大的幅度的调整。

开年在信贷、投资全面高增长的情况下，2、3、4月份的CPI数据均为2.3%，较去年四季度低于2%的水平全面反弹，利率债出现了持续的调整，10年国开收益率从1月中旬最低的3.01%附近最高反弹到了4月底的3.49%，之后收益率转而向下。

国债收益率的向上行情则持续时间更长，从1月中旬一直持续至6月初，10年国债收益率并最终上涨超过3%，之后在“债王”等配置力量推动下，才出现收益率的快速下行，并在8月中旬最低下探至2.64%附近。

而8月中旬至9月上旬债市的第二次调整，则和央行在公开市场陆续重启14天和28天逆回购操作有关，在央行“去杠杆”和资金成本提升的恐惧下，10年国债和国开债期间上涨了都超过10个BP，低评级信用债的调整幅度相对较小，之后收益率再度全面下行。

第三次调整，就是10月底至今的这波行情，目前10年国债和国开债的收益率都已到达了年初的收益率附近，5年AA中票的收率仍然低于年初水平70个BP左右。

**轻微滞胀**

当供给侧短时间的快速减少，经济体容易出现产出下降和价格上涨的组合即经济滞胀，这是经济学的基本原理，而今年中国经济的供给侧改革，商品价格的普遍上涨，基本面在投资推动下的相对平稳，似乎仍在印证这种逻辑。

从金融资产的角度而言，滞胀环境下，利于大宗商品，但不利于债市、股市，也不利于汇率。

另外，价格的上涨在基本面向下的过程中，走势可能也难言线性上涨，当前就需要关注居民消费和收入的持续下滑，给价格带来的向下压力。

欲浏览中国消费品零售总额走势，请点选 tmsnrt.rs/2fyDhKN

与浏览中国居民可支配收入走势，请点选 tmsnrt.rs/2fyyDwB

收入和消费的下滑，代表的是需求的不足，今年前三季度GDP的平稳，很大程度上是因为基建和房地产投资的支撑，虽然10月房地产投资继续走升，但在限购政策影响下，未来仍有向下动能。

叠加后两个月至明年一季度CPI的向下倾向，中国债市10月底以来的这波调整，无论10年国债收益率是否会突破3%，可能难有长期性。

另外，央行近期的货币政策，无论是利率还是汇率，都有袖手旁观的味道，利率方面，资金面的上涨已经从银行间回购，扩张到了期限更长的同业存单市场；汇率方面，人民币兑美元汇率快速贬值，年内走到7亦近在咫尺。

不过，从央行近期的表态来看，资金利率的上涨和汇率的贬值，似乎仍在可接受的范围之内，预期资金面上涨和汇率贬值因素，不会给整体金融市场带来过度负面的影响。(完)