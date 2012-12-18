修正-《中国经济分析》中国地铁建设热潮隐含投资风险

(修正:内文第四段"北京政府"修改为"政府",并附上第三段分析师中文名)

记者 许贵卿; 编译 洪曦/王洋/王兴亚

路透中国南昌12月18日 - 在中国江西省省会南昌市,当地政府正在建造新的地铁网络,现代化的地铁站在城市空旷地带拔地而起.政府的想法,是希望将来地铁能够服务于众多居民.但目前看来,南昌市的人口却并没有那么多.

南昌市的人口有300万--以中国城市的标准来看,规模相对较小,当地政府的财政状况也给修建地铁的可行性画上问号.这样一来,南昌成为中国依赖投资促增长所面临风险的典型案例.

"未来需要维持经济增长的时候,就得以更大规模的投资项目来带动,"野村分析师张智威(Zhang Zhiwei)表示."这是不可持续的."

面对着中国经济年成长率下滑至13年来最慢速度的问题,政府再次祭出经过反复验证的模式,即通过增加投资来拯救经济.这一次的投资方向是地铁、桥梁和其他基础建设.

为了实现这一目的,政府加快了已规划投资项目的审批速度,希望这项经济支持方案能够比金融危机期间实施的4万亿元人民币刺激计划更加审慎.中国当年推出4万亿元的刺激计划,在激发地方政府大规模建设支出的同时,也遗留下了债务问题.

今年在短短六个月里,政府批复了23个城市的地铁兴建和扩建项目.南昌是兴建地铁项目最小的城市之一.

南昌市政府表示,兴建地铁是为了满足日益增长的人口的需要.其预计到2015年该市人口将增长15%,从而成为一个"大城市".

但批评人士认为这是一种浪费,其背后显露出中国应该加大扶持消费,降低对投资的依赖.

南昌市计划斥资274亿元人民币,到2015年修建两条地铁线路,总长51公里.这一投资规模相当于该市2011年GDP的10%,当年财政收入的67%.

此外,该市还计划到2020年再兴建三条地铁线路,总长117公里.

南昌轨道交通集团副总经理王朝华表示,兴建地铁着眼于未来,有助于打造南昌的城市品牌.

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(link.reuters.com/qyj64t)

国际货币基组织(IMF),多数民间经济学家,甚至是中国中央政府,都认为中国需要逐渐转变仰赖于投资的经济增长模式.

经济学家们认为,今年投资占GDP的比重将达到50%,与去年49%的比例相差不大.而在较为发达的经济体,消费占GDP的比重通常达到60-75%.

IMF于11月估算,中国每年过度投资相当于GDP的4%,或3,030亿美元,并表示中国需要把投资占GDP的比重下调10个百分点,以保持经济稳定.

在南昌市以西的乐化镇,一些当地人已经得出了与IMF相似的结论,至少认为南昌市是如此.该市地铁建设投资相当于其2011年GDP的74%.

一个工作日的午后,小镇街道上的家禽比人还多.当地一位万姓的杂货店老板表示,她怀疑新地铁将不会吸引足够多的上班族来乘坐,这笔投资并不值.

"这里住的人很少,十年了一直是这样,"她说,"经济发展不起来."

**巨额负债**

对中国基建支出持批评态度的人士指出,2008/09年金融危机过后累积起来的地方政府债务高达10.7万亿(兆)元人民币,带来潜在风险.分析师表示,其中高至三分之一或将成为不良债务.

南昌市政府2011年实现预算盈余112亿元,得益于中央政府拨款以及卖地收入.但分析师称该数字容易让人误解.

和许多其他城市一样,南昌市政府借助壳公司--即融资实体--为其预算外支出举债,来刺激当地经济.

公开记录显示,南昌市政府设有至少两家这样的融资实体,全都背负着大量债务.

南昌市政公用投资控股有限责任公司2011年债务总计135亿元,是运营现金流的近28倍.

而南昌城市建设投资集团去年的现金流为负1.556亿元,债务总计106亿元.

惠誉表示,如此庞大的债务意味着如果经济停滞,贷款违约将激增.惠誉对中国"AA-"的本币主权债信评级给出负面展望.

不过话说回来,虽然建设地铁成本又高,就算有回报也很低,但并非所有的地铁建设计划都不明智.

投资拉动增长模式的支持者们指出,尽管过去五年大举投资,但仍存在增加投资的空间.

宏观经济咨询公司GaveKal-Dragonomics在2011年发表的研究报告显示,中国人均资本财投资仅为美国的6-7%.基建支出占整体资本投资的很大一部分.

世界银行交通行业专家Gerald Ollivier表示,将地铁通到现在人口稀少但将来可能人烟密集的地段,使得城市能够提前规划其城区环境.

他指出,现在建地铁可以节省成本,因为随着经济发展,地铁建设成本越来越大.他同时强调,每个地铁项目需要根据自身情况进行评估.

这种做法尤其符合北京和深圳的情况.IBM去年发布的"全球通勤痛苦指数"调查显示,墨西哥城居首,深圳、北京排名紧随其后.

北京交通大学教授赵坚认为,中国应该只允许20个最大城市修建地铁,以便让损失最小化.南昌市不在20个最大城市之列.

不管经济效益如何,在许多中国人看来,不一定非要考虑成本因素.58岁的陈莲英(音译)在南昌市西部地铁站建设工地当清洁工,她说工作地点离家只需走20分钟,因此每天回家吃午饭.