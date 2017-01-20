焦点：中国经济首季料延续“暖冬” 窗口期降临着力防风险促改革

发稿 路透中文部；撰写 宿泱韫

路透北京1月20日 - 在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。

但房地产销售放缓终会传导至供给端，拖累投资增速，而收入增长赶不上GDP，恐也会制约消费上升空间。分析人士多认为，应抓紧当前风平浪静的窗口期，力推关键领域的改革，真正提升中国经济增长的质量。

“在全球经济增长中枢下降的背景下，2016年中国经济依旧实现了6.7%的经济增长...整体数据偏向正面，四季度的翘尾更是超出市场预期,”工银国际研究部主管程实称，“‘疾风知劲草’，L型下行不改稳健基调，经济结构的内生变化蕴藏着发展的新希望。”

他认为，中国经济稳中有变，谨慎乐观之余需关注三个核心特征，即减速增质的趋势特征、三期叠加的周期特征和三重接力的政策特征；而从反弹动能的角度分析，本轮短周期反弹的高点在2017年一季度至二季度，下半年将是中国经济夯实增长底线、寻找支撑动能的关键节点。

中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；去年四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查预估中值6.7%，前三个季度均为6.7%。去年四个季度GDP环比增速分别为1.3%、1.9%、1.8%和1.7%。

统计局并公布，2016年中国规模以上工业增加值同比增长6%，社会消费品零售总额同比增10.4%；同期，固定资产投资增长8.1%，民间固定资产投资同比增长3.2%。

“消费稳定，地产保持强劲，使得经济增长延续性和韧性增强，阶段性增长压力有所减轻。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示，今年一季度末二季度初，地产销售变化会经由产业链传导到后端投资，这是可能导致经济下行的不确定因素。

他指出，最关键是三四月份，经济增长是稳定还是趋弱，直接决定了后续政策。现在经济偏向稳定、增长无忧，处于政策观察期，重在促改革防风险，但接下来如果经济下行的话，稳增长的重要性会提升。

国家发改委副主任、统计局局长宁吉喆在发布会上称，中国经济运行处在合理区间，经济增长的质量和效益提高，是过去一年新常态特征明显的两个主要标志。

从结构优化看，2016年服务业的比重继续提高，消费贡献率占了将近2/3。从转方式来看，2016年单位GDP能耗下降5%，清洁能源比重上升，企业效益提高。

统计局并公布，12月单月规模以上工业增加值同比增长6%，1-12月固定资产投资同比增长8.1%，均低于路透调查预估中值6.1%和8.3%。但12月社会消费品零售总额同比增长10.9%，高于预估的10.7%。

GDP数据略超预期，提振中国股市沪综指.SSEC，最新报上涨0.64%，人民币兑美元即期小幅上涨；大多数新兴亚币今日上升，因美联储主席叶伦的讲话不如一些人预期的那样强硬，而且中国第四季经济增长略高于预期。

中国GDP与CPI图表 tmsnrt.rs/2juheVw

中国GDP同比与环比走势图表 tmsnrt.rs/2juppkZ

中国工业增加值和制造业PMI图表 tmsnrt.rs/2iZ9tbK

中国房地产开发与商品房销售增速图表 tmsnrt.rs/2juhaVM

**消费投资好景难常在**

去年中国最终消费支出对GDP的贡献接近65%，显示中国经济结构还在进一步调整优化，消费已成名副其实的中流砥柱，同时投资也扮演了稳定器的作用。但分析人士担心，收入增速不及GDP恐拖累消费上升空间，而房地产和基建投资增长或趋乏将致整体投资承压。

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁表示，从数据看全年GDP增幅6.7%，应该是较好完成2016年全年经济任务，但从投资，消费，外贸来看，均是下降态势，显示经济企稳的基础并不牢固。“2016年居民收入增幅扣除价格因素也低于GDP增幅，后续依赖消费拉动经济的动力也显不足。”

海通证券首席经济学家姜超等也指出，12月消费增速小幅反弹，相比投资和外贸，仍是经济中流砥柱。但消费增速反弹一定程度上与消费品价格上涨有关，社消实际增速仍较11月持平。随着地产限购限贷继续实施、汽车购置税优惠力度减半，未来可选消费增速依然承压。

另一方面，固定资产投资整体虽然企稳，但也略显疲态。12月基建投资单月增速仅5.2%，比11月大幅下降8.5个百分点，而12月房地产开发投资增速环比提高5.3个百分点至11.1%。

国信证券宏观固收团队的董德志和燕翔预计，受制于财政资金约束，财政赤字率如果无法进一步提高，2017年基建增速将有明显下降。地产投资大约滞后地产销售五个月左右，预计单月增速拐点在2月份出现。

数据显示，中国2016年全国房地产开发投资同比增长6.9%，增速高于前11月的6.5%，2016年商品房销售面积和销售额同比增长22.5%和34.8%，低于前11月增速24.3%和37.5%。

宁吉喆在发布会上称，2017年，房地产还是要因地制宜，分城施策，因为各地方的差异比较大，总的来说，是要促进和保持中国房地产市场长期健康发展，要建立房地产发展的长效机制和基础性制度。他预期中国2017年房地产市场还是能够保持健康发展的，对此是有信心的。

国金证券大类资产分析师徐阳展望后期表示，零售销售数据有望保持稳定，但汽车销售减速可能造成拖累；房地产投资增速在2017年一季度仍有望保持稳定；贸易环境受到外部需求增加提振有望改善。

他预计，短期增长有望保持稳定，但二季度后房地产投资和零售销售可能面临压力。随着限购政策的实施，房地产投资增速对固定资产投资的贡献可能减弱，整体投资增速或面临下降压力。

中国2016年12月出口跌幅超预期，进口表现较好，但全年两者均告负，显示在全球经济整体放缓，贸易保护主义重新抬头情况下，中国外贸难有亮丽表现，三驾马车之一已跛足，难以拉动经济增长。

**防风险促改革**

经济短期企稳，增长更重“质”，意味着政策将更偏重于中央经济工作会议中强调的防风险促改革，不少分析人士预计国企改革可能会是一个亮点。

“16年经济平稳收官，但增长稳定的代价是房价大涨、杠杆骤升、汇率承压。”海通证券首席经济学家姜超等表示，中央经济工作会议定调，抑制地产泡沫、防范金融风险和推进改革将是2017年首要目标。

他们指出，12月房价环比大幅回落，而限购限贷政策仍在铺开，2017年有望保持定力继续抑制地产泡沫。而当前多个省份在其地方两会中将国企改革列为主要任务之一，17年混改料将继续推向纵深。

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁认为，总的来看，虽然2016年大数完成不错，三去一补一降的任务中，去产能去库存也超额完成年初任务，但去杠杆和降成本效果并不明显，补短板仍需继续加力。“今年在继续推进供给侧结构性改革的同时，仍需稳定需求端，2017年中国稳增长压力犹存。”

中国决策层将更注重增长的质量。有消息人士称，中国将把2017年经济增长目标从去年的6.5-7%调降至6.5%左右，凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。

汇丰银行中国经济学家马晓萍指出，GDP增速比收入增速高，从这个角度，中长期看并没有特别好的前景，总体虽然四季度有一个小周期的反弹，可持续性怎么样待看，整个大周期在下行通道，没有变化，2016年GDP是6.7%，2017年还要往下走，即使维持当前的财政政策和货币政策力度。

她认为，2017年房地产不确定性很大，即使平稳也很难形成2016年那么大的贡献，从货币条件看，如果像2016年这么松，显然不现实，一方面担心资产泡沫一方面要考虑人民币贬值紧缩的影响，怎么样找一个平衡点？形势比较复杂。具体看动态变化。

但马晓萍指出，更核心的问题是关键领域的改革，把营商环境变好。国企改革看起来动作会比较大，还是有一些期望，具体看落实。2017年以稳为主，中央经济工作会议说的很明确“稳中求进”，稳肯定在前面。从经济增速看，往下肯定不会太多，可能6.7%到6.5%的水平。

中国中央经济工作会议确定，明年财政政策要更加积极有效，货币政策保持稳健中性，要把防控金融风险放到更加重要的位置，下决心处置一批风险点，抑制房地产泡沫，防止房价大起大落。（完）