香港《文汇报》：提振中国经济须扩大内需

摩根士丹利预计未来两年人民币兑美元贬值速度将放缓 今年底至7.3
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
（9月13日社评）
受欧美经济持续低迷影响,中国外贸形势异常严峻.国务院总理温家宝昨日主持召开国务院常务会议,确定实施出口退税、增加信贷和贸易便利化等8项措施,以促进外贸稳定增长.稳定外贸增长是拉动经济增长、保障就业的重要力量,当前保持外贸稳定的重点是加强扶持中小企,解决资金紧张的困难.提振中国经济,最根本的还是扩大内需,注重保障性民生的建设,推动经济结构的升级转型,同时把刺激经济与压抑楼价分开,确保整体经济健康发展.
欧美需求不振,对中国经济的负面效应逐步浮现.据中国海关统计,中国上月出口增长仅2.7%,逊於预期的2.9%;进口更出现2.6%倒退,出现年内第二次负增长.因此,实施加大出口退税等系列措施,是针对当前形势稳定外贸增长的需要.目前中国中小企在应对外贸萎缩的最突出困难,是资金周转困难.中国当局应把扶持中小企作为外贸稳增长的重点,为企业降低融资成本,提供出口信用保险,将是协助中小企渡过难关、提升出口竞争力的有效途径.
欧美经济短期内难以复苏,中国应更多地把目光放在扩大内需之上.这将为稳增长提供更持久的内在动力.中国经济高速发展多年,已有一定的财政实力,可以在保障性建设如保障性住房、公共医疗、教育等制度进行大规模完善,一方面发挥保障性建设的投资拉动作用,另一方面人民的福利更有保障,更愿意消费,释放庞大的内需刺激.另外,中国西部也有广阔的发展空间,当局应积极挖掘这些扩大内需的潜力,促进经济增长,改变过分依赖出口拉动的局限.
为重振经济,日前发改委通过了55项基本建设项目的审批,总价值预估超过10,000亿元人民币,项目主要包括地铁和高速公路建设.值得留意的是,经济稳增长的刺激措施有必要与楼市调控分开,不能为了刺激经济而放松对楼市的调控力度,否则必然再次导致资产泡沫膨胀、通胀恶化等不良後果,不但楼市调控前功尽弃,更会进一步损害中国经济的稳定性.当局应该吸取过往的教训,避免重蹈覆辙.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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