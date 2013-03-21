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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 12:23 BJT

中国经济：蓬勃发展的网购将推高零售对经济的贡献--研究

路透北京3月21日 - 根据麦肯锡全球研究院(McKinsey Global Institute)周四公布的研究报告显示，到2020年，中国网购会将零售对经济的贡献推高至2,600亿美元，加快经济增长模式再平衡的步伐。

麦肯锡全球研究院针对中国266座城市进行的零售支出数据调查显示，在中国欠发达城市地区，网购占新增消费者支出的60%之多，在一线城市该比例也达到40%。

中国的网购支出已经匹敌美国每年1,200亿美元的规模，按目前的增长速度，到2020年可达到6,500亿美元，相当于零售活动新增大约2,600亿美元。

“没有网购，这些支出都不会存在，”该机构主管及报告作者之一的Richard Dobbs表示。

根据政府官方数据，2012年中国零售销售总额为20.7万亿(兆)元人民币(3.3万亿美元)，而根据世界银行数据，中国居民支出相当于GDP的34%。

中国最大电子商务企业阿里巴巴 主席马云周三在瑞士信贷亚洲投资会议上称，他预期未来五年中国30%的零售销售将为网购。 (完) (编译 石冠兰 审校 白云)
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