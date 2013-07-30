《中国经济分析》中国有可能步日本后尘，陷入经济停滞局面

但较低的开发程度也使得中国更难以经受就业增长乏力和薪资停滞的压力。而且城镇化的影响可能不如以前那么突出：中国超过一半的人口已经居住在城镇，农村地区人口的年龄中值约为40岁，不太适合迁往其它地方寻找新的工作。

最终，可能是人口结构把中国拖入日本式的通缩轨道。由于实行一胎化政策，中国处于工作年龄段的人口已经在萎缩。这正是日本在1990年代面临的状况，当时导致消费下降和经济增长急剧下滑。

这可能从日本找到对策。日本政府正采取大胆的新举措降低借款成本，以对抗通缩，包括增加政府支出和消除阻碍经济成长的瓶颈。

“在信贷泛滥之后，需要做两件事来避免通缩，”摩根士丹利的Ahya表示，“第一个是良好的财政与货币政策响应，第二个是结构性改革。”(完)