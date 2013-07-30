《中国经济分析》中国有可能步日本后尘，陷入经济停滞局面

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
但较低的开发程度也使得中国更难以经受就业增长乏力和薪资停滞的压力。而且城镇化的影响可能不如以前那么突出：中国超过一半的人口已经居住在城镇，农村地区人口的年龄中值约为40岁，不太适合迁往其它地方寻找新的工作。
最终，可能是人口结构把中国拖入日本式的通缩轨道。由于实行一胎化政策，中国处于工作年龄段的人口已经在萎缩。这正是日本在1990年代面临的状况，当时导致消费下降和经济增长急剧下滑。
这可能从日本找到对策。日本政府正采取大胆的新举措降低借款成本，以对抗通缩，包括增加政府支出和消除阻碍经济成长的瓶颈。
“在信贷泛滥之后，需要做两件事来避免通缩，”摩根士丹利的Ahya表示，“第一个是良好的财政与货币政策响应，第二个是结构性改革。”(完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。