中国经济有望从L型“一竖”过渡到“一横” 大幅下滑风险降低--国研中心

路透北京3月12日 - 新华社周日援引国务院发展研究中心主任李伟称，中国经济发展正从上半场的降速阶段，过渡到下半场的提质阶段，经济走势有望从“Ｌ”型的“一竖”过渡到“一横”。

李伟在“两会部长通道”讲话时表示，目前国内外经济运行出现了众多新变化，积极有利的因素明显增多，经济增长大幅下滑的风险明显降低；不过中国经济还有很多难题需要破解，甚至要做好应对可能出现较大风险的充分准备。

“‘一’横走势，指的是中国经济中长期发展态势相对平稳，并不排除出现短期波动；中国经济开始走入下半场提质阶段，也不意味着经济转型已经成功，”他表示。

中国2017年政府工作报告将今年经济增长目标设定在6.5%左右，并明确提出在实际工作中争取更好结果。这一目标为去年首次提出的6.5-7%经济增速的区间下限，其它主要经济指标亦纷纷调降。（完）