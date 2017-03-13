中国经济有望从L型“一竖”过渡到“一横” 大幅下滑风险降低--国研中心

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月12日 - 新华社周日援引国务院发展研究中心主任李伟称，中国经济发展正从上半场的降速阶段，过渡到下半场的提质阶段，经济走势有望从“Ｌ”型的“一竖”过渡到“一横”。
李伟在“两会部长通道”讲话时表示，目前国内外经济运行出现了众多新变化，积极有利的因素明显增多，经济增长大幅下滑的风险明显降低；不过中国经济还有很多难题需要破解，甚至要做好应对可能出现较大风险的充分准备。
“‘一’横走势，指的是中国经济中长期发展态势相对平稳，并不排除出现短期波动；中国经济开始走入下半场提质阶段，也不意味着经济转型已经成功，”他表示。
中国2017年政府工作报告将今年经济增长目标设定在6.5%左右，并明确提出在实际工作中争取更好结果。这一目标为去年首次提出的6.5-7%经济增速的区间下限，其它主要经济指标亦纷纷调降。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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