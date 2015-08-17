中国金融：地方债市场后门半开，地方融资平台债券引来投资者兴趣

路透上海8月17日 - 中国政府批准了2.6万亿(兆)元人民币(4,070亿美元)的地方债发行额度，旨在推动地方政府融资摆脱影子金融体系而增强透明度。这是中国金融改革计划的组成部分。

不过投资者似乎觉得影子体系也不错，政府看来也在默许。

投资者对于尚不成熟的地方债市场兴趣下降，反而愿意走后门向政府提供资金。本月地方债市场的一项标债遭遇今年以来首次认购不足的尴尬。

投资者买进地方政府融资平台(LGFV)发行的债券。而中央政府更青睐于地方债的透明度和责任性，直到最近还准备逐步叫停这类灰色融资渠道。

投资者对LGFV债券感兴趣，是在中国政府5月决定解除对这类融资工具的限制后。此类限制措施在去年刚刚出台，旨在打击影子银行融资。

中央政府重新允许发行LGFV债券，实际上是承认仅靠地方债无法足够迅速地为地方项目提供资金，以帮助提振整体经济。

LGFV或许是名声不佳，但其规模远远小于由省级政府运作的地方债市场，而且也比后者更加灵活。每个省市都有很多LGFV。这些LGFV针对特定项目进行筹资，却没有地方债的行政负担。

对于投资者而言，LGFV的魅力在于更高的收益率，而且他们相信，和地方债一样，LGFV债券也享有政府的隐性担保。

“当他们允许LGFV重新发债和进行银行融资，等于是承认(中国政府)之前的财政改革目标太激进，”专注中国的投行NSBO驻北京的研究负责人Oliver Barron说。

中国政府正以惊人的速度扩大地方债市场，今年批准发行2.6万亿元人民币地方债，较去年发行规模增加五倍多。其中约有2万亿元用于置换地方政府的债务存量。

中国股市近期的暴跌导致投资者将更多资金投入相对安全的债券市场，推动固定收益产品整体需求增强。

但自5月底以来，地方债收益率已上升约30个基点。8月7日有消息称一项标债认购不足，导致宁夏及江苏所发行的2018年到期债券收益率均跳升近15个基点。

与地方债市场形成对比的是，尽管LGFV发债加快，但收益率却在下降。美国穆迪投资服务公司(Moody's)高级分析师Nicholas Zhu称，LGFV每月发债规模在2月至7月之间翻了两番，达到800亿元人民币。

不过对于地方政府而言，使用LGFV快速发债渠道仍需付出一定代价。

毕竟高评级LGFV债券的收益率虽在下降，但仍较主权债高出约200-250个基点，而地方债与主权债之间的息差还不到50个基点。

同时，有关地方政府过度举债的担忧也再度浮出水面，投资者担心地方政府靠影子金融体系筹措资金，用于各种效益可疑的项目。

政府债务收益率图表： link.reuters.com/far35w