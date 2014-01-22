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中国财经 | 2014年 1月 22日 星期三 10:14 BJT

李克强：今年有信心保持经济平稳健康发展

路透北京1月21日 - 中央电视台周二援引中国国务院总理李克强的话报道称，中国有信心今年保持经济平稳健康发展。

国家统计局周一公布，2013年全年中国经济增长7.7%，略高于市场预期的7.6%。

李克强在与外国金融专家座谈时表示：“今年我们有信心保持经济平稳健康发展。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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