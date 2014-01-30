李克强：2014年改革要“一马当先”

欧盟对英退后的居留权和银行业问题提出更高要求--文件
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透北京1月29日 -新华社周三报道称，中国国务院总理李克强在2014年春节团拜会上称，2014年将致力于推动全面深化改革，保持经济稳定增长。
李克强称：“在新的一年里，改革要‘一马当先’。”
中国经济持续30年以双位数增长，使数百万人脱离贫困的同时也造成了严重的环境破坏，政府希望通过转变经济增长模式，实现更清洁更高品质的增长。
为了实现目标，中国勾勒出宏伟的改革蓝图，由国家领导人掌舵推进改革。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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