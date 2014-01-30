版本:
中国
时事要闻 | 2014年 1月 30日 星期四 09:38 BJT

李克强：2014年改革要“一马当先”

路透北京1月29日 -新华社周三报道称，中国国务院总理李克强在2014年春节团拜会上称，2014年将致力于推动全面深化改革，保持经济稳定增长。

李克强称：“在新的一年里，改革要‘一马当先’。”

中国经济持续30年以双位数增长，使数百万人脱离贫困的同时也造成了严重的环境破坏，政府希望通过转变经济增长模式，实现更清洁更高品质的增长。

为了实现目标，中国勾勒出宏伟的改革蓝图，由国家领导人掌舵推进改革。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐