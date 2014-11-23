李克强：支持大众创业使新业态加速成长 培育经济新动力

路透北京11月22日 - 中国国务院总理李克强周五表示，要着力支持大众创业，使新业态、新模式加速成长，培育经济新动力，打造经济新的“发动机”。

中国政府网新闻稿引述李克强称，当前传统贸易方式遇到困难，要发展跨境电子商务，有条件的地方可探索建立跨境电子商务试验区，既能增加就业提高收入，又能引领消费拉动出口。

李克强表示，经济发展很重要的是扩大就业，有就业就会有收入。今年中国经济下行压力较大，但就业逆势增长，正是得益于简政放权、商事制度改革等催生大量新的市场主体，特别是服务业快速发展。因此虽然中国经济增长有所放缓，新增就业仍能增长。

他并称，民营银行对接千家万户的小微企业，服务小微企业和草根创业者，是在推进社会公平，也能实现自身更大发展。政府今后也会加大力度消除民营银行的差别化政策，为民营银行营造更加公平的环境。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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