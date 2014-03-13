中国总理坦承找寻政策平衡点“高难度” 经济下行压力仍为心头忧

* 经济下行压力仍为总理心头忧

* 实现多重目标找寻平衡点

* 强调有能力保持今年经济运行在合理区间

* 制度反腐长期不松懈

作者 沈燕

路透北京3月13日 -作为每年中国两会的压轴戏，周四的李克强总理记者会聚焦了全球目光。面对外界对中国经济下行的担忧，潜在的金融及地方政府债务风险，以及中国重拳反腐能否持久等诸多疑虑，李克强都给出明确答复。

尽管其誓言继续推进改革和反腐，但对经济下行压力的担忧亦溢于言表。在强调中国有能力保持今年经济运行在合理区间的同时，他也坦承，中国既要稳增长、保就业，又要防通胀、控风险，还要提质增效，治理污染，“多重目标的实现需要找一个合理的平衡点，这可以说是高难度的动作。”

“中国之所以把(今年)经济增长率定在7.5%左右，考虑的还是保就业、惠民生，增加城乡居民收入。中国更注重的是数字背后的民生、增长背后的就业。”他说。

他指出，中国去年在并没有采取短期刺激政策的情况下能够实现经济预期目标，今年挑战依然严峻，而且可能会更加复杂。

“所谓磨好了斧子才能劈开柴。我们有去年应对经济下行的经历，中国经济又有着巨大的潜能和韧性，我们有能力也有条件使今年经济运行保持在合理区间。”李克强称。

中国去年国内生产总值(GDP)同比增速持稳于7.7%，高于年初设定的7.5%目标。而2014年经济增长和通胀目标仍分别为7.5%左右和3.5%左右，M2（广义货币供应量）增速目标仍为13%左右。这三大目标和去年保持一致。今年安排财政赤字1.35万亿元，比上年增加1,500亿元，但赤字率稳定在2.1%。

“我们在去年并没有采取短期刺激政策的情况下能够实现经济预期目标，为什么今年不可以呢？”李克强的自问自答显然会让那些期盼中国出台刺激政策的愿望落空。

他提到，现在中国每年要新增城镇劳动力就业1,000万人以上，还要给六七百万新增的农村劳动力进城务工留有一定的空间，所以要有合理的GDP增速。

根据中国政府工作报告，今年城镇新增就业1,000万人以上，城镇登记失业率控制在4.6%以内。

对于潜在的金融和地方政府债务风险，李克强提到，中国一直高度关注，去年在经济下行压力加大的情况下，中国决定全面审计政府性债务问题，审计的结果如实对外公布，表明债务风险是总体可控的，而且政府的债务率还在国际公认的警戒线以下。

“很多债务还是投资性的，但我们不能忽视其中存在的风险，正在加强规范性措施。下一步，包括采取逐步纳入预算管理，开正门、堵偏门，规范融资平台等措施。”他称。

对于“影子银行”等金融风险，李克强提到，中国正在加强监管，并排出时间表推进实施巴赛尔协议III规定的监管措施。

**誓言反腐不松手**

尽管十八大以来，执政一年的习李政府在反腐败方面重拳不断，截至目前已有逾20多名部级干部落马，但对中国的反腐能否持久以及如何应对制度弊端外界仍心存疑虑。

“对于腐败分子和腐败行为，我们实行的是‘零容忍’。中国是法治国家，不论是谁，不论职位高低，法律面前人人平等，只要是触犯了党纪国法，就要依法依纪严肃查处、惩治。”李克强对此明确表态。

他表示，腐败是人民政府的天敌，要用法治的思维，用制度来管权、管钱。今年要继续推进简政放权，而且要加快推进“权力清单”公布，界定权力的边界，防止滥用权力。

李克强并提到，对于社会公众高度关注的一些领域，比如像土地出让金收入、矿产权的转让等，要全面审计，要通过一系列的制度性措施，让权力寻租行为、让腐败现象无藏身之地。

两会期间，中纪委网站仍不断曝出官员被调查落马的消息，包括云南省副省长沈培平，贵州黔东南州原政协主席杨正明，湖北省咸宁市国资委原副主任汪海泉等。

对于改革元年中国落实三中全会深化改革的诸多举措，李克强表态称，今年将在重点领域有所突破，除继续推进简政放权外，要把财税金融改革作为重头戏，包括给小微企业减免税费方面有新的举措，放宽市场准入，发展混合所有制经济等。

**重拳治污染，政策核心保民生**

面对严重环境污染以及中国多地出现持续雾霾天气的严竣现状，本届政府工作报告中也明确发出向污染宣战的口号。

“向雾霾等污染宣战，可不是说向老天爷宣战，而是要向我们自身粗放的生产和生活方式来宣战。”李克强解释称，对包括雾霾在内的污染宣战，就要铁腕治污加铁规治污，对那些违法偷排、伤天害人的行为，政府绝不手软，要坚决予以惩处；对那些熟视无睹、监管不到位的监管者要严肃追查责任。

中国去年出台了国务院治理大气污染的十条措施，并在161个城市进行PM2.5数值的监测。

李克强提到，今年要主动加压，加大降耗力度，确定能源消耗强度要下降3.9%，而去年实际完成是下降3.7%，意味着要减少2.2亿吨煤炭消耗。

他还提到，社会关注的热点问题，尤其是民生问题，应该是政府工作的重点。今年要着重继续做三件事，就是保基本、兜底线、促公平。

“既然GDP增长的预期目标是7.5%左右，就是有弹性的、有容忍度的。但这个GDP必须保证比较充分的就业，使居民收入有增长。中国不片面追求GDP，但我们还是需要贴近老百姓的GDP，提高质量效益、节能环保的GDP。”李克强称。（完）

(审校 张喜良)

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