版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2014年 1月 22日 星期三 14:06 BJT

李克强：今年有信心保持经济平稳健康发展

中央电视台周二援引中国国务院总理李克强的说法称，中国有信心今年保持经济平稳健康发展。国家统计局周一公布，2013年全年中国经济增长7.7%，略高于市场预期的7.6%。李克强在与外国金融专家座谈时表示：“今年我们有信心保持经济平稳健康发展。”路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐