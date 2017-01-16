李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查

路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。

中国政府网刊登李克强在主持召开座谈会，听取专家学者和企业界人士对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议时指出，要进一步提高宏观调控的预见性和精准性，针对经济运行中的深层次矛盾和潜在风险点，采取有力措施，保持经济运行在合理区间，巩固稳中向好态势。

“今年国际环境复杂性进一步凸显，地缘政治风险、国际政治格局变化、经济规则被挑战等都带来很大的不确定性和多重影响，国内经济发展也面临较大压力和困难。”李克强称，要在不断提高增长质量和效益的基础上继续保持经济平稳运行。

他指出，要进一步为企业发展营造良好环境，继续全面深化改革，持续推动简政放权、放管结合、优化服务，抓紧制定实施和逐步完善权力清单、责任清单，切实降低制度性交易成本。坚持政府过紧日子，继续压缩一般性开支，为企业减税降费腾出空间，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。

进一步加快新旧动能转换，依法坚决淘汰落后产能，实施更加积极的就业政策，推动大众创业、万众创新，催生更多有前景、能促进就业的新产业、新业态。以新技术新模式推动传统产业改造提升，加快发展先进制造业，促进包括一二三产业在内的实体经济升级，提高需求的有效性。

进一步做好保障和改善民生工作，加强保基本、兜底线，对雾霾等重大民生关切要组织专家攻关，对成因、成分科学分析判断，进一步深化治理防治措施，确保民生改善不断取得新进展。（完）