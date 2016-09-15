房贷支撑下8月金融数据齐超预期 货币政策短期“难松难紧”（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透上海9月14日 - 中国8月M2增速返回11%上方，新增贷款逾9,000亿较上月翻番；叠加票据和债券融资等改善，推动社融增量亦回升。但齐超预期的数据背后，房贷多、票据多、非居民中长期贷款减少，表明基本面改善情况仍不乐观，经济企稳基础尚不牢固。
业内人士指出，受房地产和人民币汇率预期等的掣肘，货币政策短期仍难有作为，基调将维持稳健中性，通过公开市场操作和MLF(中期借贷便利)等工具微调为主。
“8月信贷总量超预期，但结构上房贷多、票据多，尤其是非金融企业中长贷减少，说明经济反弹基础不牢固，”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳认为，“若是其他不改善而房贷回落，后面信贷维持一定增速会有困难。”
他认为，货币政策方面央行可操作空间不大，即使在公开市场通过增加14天和28天逆回购操作进行微调，但受经济基础制约，收紧几无可能；而就现有信贷结构等来看，央行进一步放松的可能性也微乎其微，因此只能寄希望于财政政策发力了。
中国央行周三公布数据显示，8月新增人民币贷款9,487亿元，高于此前路透7,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.4%，亦高于路透调查中值10.4%。中国8月末人民币贷款余额102.90万亿元，同比增长13.0%，路透调查中值为12.9%。
央行数据并显示，8月社会融资规模增量为1.47万亿元人民币，比去年同期多3,600亿元。其中当月对实体经济发放的人民币贷款增加7,969亿元，同比多增213亿元。
中国月度新增贷款和M2增速图表 tmsnrt.rs/2cFYlPR
“央行放了钱，主要进了房地产，却没有有效流入到实体经济，放松政策没有达到预期效果。另外，从M1情况来看，存款活化很严重，也是企业投资不利的信号，不是一个好现象，”国务院发展研究中心金融研究所王洋也评价道。
他认为，经济有企稳现象，但基础是否牢固还有待观察；短期内央行应该还会以公开市场逆回购、MLF等来组合微调，不会有大的动作。
中金公司固收研究团队指出，当月居民中长期贷款5,286亿元为年内次高，信贷增量结构仍严重依赖居民贷款。而企业贷款净减1,252亿，为年内第三次负增长，除了企业贷款需求较弱以外，与8月份发行了近3,000亿的定向置换类地方债直接置换贷款也有关。
中国8月宏观数据齐超预期，内外需略改善带动工业增速升至五个月高位，基建和房地产投资反弹助力整体投资持稳，零售销售则在汽车消费等拉动下回升。结合此前公布的贸易和通胀数据，证实中国经济已走出7月低谷，三季度GDP增速或与上半年持平。
**货币政策“难松难紧”**
国内经济基本面孱弱同时，房地产高烧不退、人民币贬值预期如影随形，海外美联储加息目前看来只是时间问题，内外夹击下中国央行货币政策陷入困境，短期内“难松难紧”。
海通证券宏观分析师宏观姜超、顾潇啸分析称，信贷和债券发行上升、票据跌幅收窄是社融回升主因，新增金融机构贷款显示地产火热、房贷高增，对信贷贡献最大；非居民中长贷同比少增1,297亿，8月地方债发行飙升至8,000亿以上，债务置换对信贷冲击较大，而经济低迷、融资需求弱对企业信贷也有拖累。
“当前地产泡沫扩大，年底美联储加息概率仍高，均对宽松货币政策构成制约，所以短期应以防风险为先，”他们称，“但8月通胀大幅回落意味着政策不存在收紧空间，预计未来货币政策仍将保持中性，短期难松难紧。”
中国央行公开市场周二在时隔七个月后重启28天期逆回购并意外下调利率调降5个基点（bp），被认为是中秋小长假与国庆长假两节叠加影响下流动性渐显吃紧，央行加量投放并辅以跨节的28天逆回购施以援手。
央行今日数据显示，8月央行口径外汇占款减少1,918.95亿元人民币，为连续第二个月减少逾1,900亿元。这也将限制央行宽松政策的手脚。
“总的来说，8月融资数据恢复正常与经济企稳相匹配，外汇占款大幅流出，货币政策预计继续维持中性，同时需警惕居民加杠杆和楼市泡沫化风险，”南京证券固定收益分析师杨浩称。
他预计，因为基数原因，预计9、10月份M2仍会继续回升至12%左右。
中国央行公开市场周三单日净投放增至1,350亿元人民币。今年的中秋和国庆两节距离较近，加上又逢三季末，短期流动性压力凸显，央行继续组合运用7/14/28天逆回购输血，平抑资金面波动。市场人士并认为，尽管公开市场维持较强投放力度，但与庞大的资金需求相比仍有一定缺口，中秋小长假后至国庆长假前，还需央行进一步扶助。
人民币兑美元即期周三收升，完全无视中间价贬至6.69元附近低点走势。即期市场无视美元指数大幅反弹走势，一度强行拉升人民币汇价逾百点，一方面可见市场看贬人民币的态度，另一方面大行积极维稳，短期人民币走势更取决大行意愿。（完）完）
(采写 上海/北京中文新闻部；撰写 吕雯瑾；审校 乔艳红)
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