房贷支撑下8月金融数据齐超预期 货币政策短期“难松难紧”（更新版）

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路透上海9月14日 - 中国8月M2增速返回11%上方，新增贷款逾9,000亿较上月翻番；叠加票据和债券融资等改善，推动社融增量亦回升。但齐超预期的数据背后，房贷多、票据多、非居民中长期贷款减少，表明基本面改善情况仍不乐观，经济企稳基础尚不牢固。

业内人士指出，受房地产和人民币汇率预期等的掣肘，货币政策短期仍难有作为，基调将维持稳健中性，通过公开市场操作和MLF(中期借贷便利)等工具微调为主。

“8月信贷总量超预期，但结构上房贷多、票据多，尤其是非金融企业中长贷减少，说明经济反弹基础不牢固，”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳认为，“若是其他不改善而房贷回落，后面信贷维持一定增速会有困难。”

他认为，货币政策方面央行可操作空间不大，即使在公开市场通过增加14天和28天逆回购操作进行微调，但受经济基础制约，收紧几无可能；而就现有信贷结构等来看，央行进一步放松的可能性也微乎其微，因此只能寄希望于财政政策发力了。

中国央行周三公布数据显示，8月新增人民币贷款9,487亿元，高于此前路透7,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.4%，亦高于路透调查中值10.4%。中国8月末人民币贷款余额102.90万亿元，同比增长13.0%，路透调查中值为12.9%。

央行数据并显示，8月社会融资规模增量为1.47万亿元人民币，比去年同期多3,600亿元。其中当月对实体经济发放的人民币贷款增加7,969亿元，同比多增213亿元。

中国月度新增贷款和M2增速图表 tmsnrt.rs/2cFYlPR

“央行放了钱，主要进了房地产，却没有有效流入到实体经济，放松政策没有达到预期效果。另外，从M1情况来看，存款活化很严重，也是企业投资不利的信号，不是一个好现象，”国务院发展研究中心金融研究所王洋也评价道。

他认为，经济有企稳现象，但基础是否牢固还有待观察；短期内央行应该还会以公开市场逆回购、MLF等来组合微调，不会有大的动作。

中金公司固收研究团队指出，当月居民中长期贷款5,286亿元为年内次高，信贷增量结构仍严重依赖居民贷款。而企业贷款净减1,252亿，为年内第三次负增长，除了企业贷款需求较弱以外，与8月份发行了近3,000亿的定向置换类地方债直接置换贷款也有关。

中国8月宏观数据齐超预期，内外需略改善带动工业增速升至五个月高位，基建和房地产投资反弹助力整体投资持稳，零售销售则在汽车消费等拉动下回升。结合此前公布的贸易和通胀数据，证实中国经济已走出7月低谷，三季度GDP增速或与上半年持平。

**货币政策“难松难紧”**

国内经济基本面孱弱同时，房地产高烧不退、人民币贬值预期如影随形，海外美联储加息目前看来只是时间问题，内外夹击下中国央行货币政策陷入困境，短期内“难松难紧”。

海通证券宏观分析师宏观姜超、顾潇啸分析称，信贷和债券发行上升、票据跌幅收窄是社融回升主因，新增金融机构贷款显示地产火热、房贷高增，对信贷贡献最大；非居民中长贷同比少增1,297亿，8月地方债发行飙升至8,000亿以上，债务置换对信贷冲击较大，而经济低迷、融资需求弱对企业信贷也有拖累。

“当前地产泡沫扩大，年底美联储加息概率仍高，均对宽松货币政策构成制约，所以短期应以防风险为先，”他们称，“但8月通胀大幅回落意味着政策不存在收紧空间，预计未来货币政策仍将保持中性，短期难松难紧。”

中国央行公开市场周二在时隔七个月后重启28天期逆回购并意外下调利率调降5个基点（bp），被认为是中秋小长假与国庆长假两节叠加影响下流动性渐显吃紧，央行加量投放并辅以跨节的28天逆回购施以援手。

央行今日数据显示，8月央行口径外汇占款减少1,918.95亿元人民币，为连续第二个月减少逾1,900亿元。这也将限制央行宽松政策的手脚。

“总的来说，8月融资数据恢复正常与经济企稳相匹配，外汇占款大幅流出，货币政策预计继续维持中性，同时需警惕居民加杠杆和楼市泡沫化风险，”南京证券固定收益分析师杨浩称。

他预计，因为基数原因，预计9、10月份M2仍会继续回升至12%左右。

中国央行公开市场周三单日净投放增至1,350亿元人民币。今年的中秋和国庆两节距离较近，加上又逢三季末，短期流动性压力凸显，央行继续组合运用7/14/28天逆回购输血，平抑资金面波动。市场人士并认为，尽管公开市场维持较强投放力度，但与庞大的资金需求相比仍有一定缺口，中秋小长假后至国庆长假前，还需央行进一步扶助。

人民币兑美元即期周三收升，完全无视中间价贬至6.69元附近低点走势。即期市场无视美元指数大幅反弹走势，一度强行拉升人民币汇价逾百点，一方面可见市场看贬人民币的态度，另一方面大行积极维稳，短期人民币走势更取决大行意愿。（完）完）