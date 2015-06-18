中国向高端制造业转移 欲摆脱“低价值陷阱”

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海6月17日 （Sue-Lin Wong/Pete Sweeney） - 吴宗君一度是中国经济增长奇迹的代表人物之一。

20年前，仅有小学三年级文化、也没太多其他本钱的吴宗君开办了义乌联发服装厂，投身于推动中国成为“世界工厂”的制造业大军。

但是，中国的决策者们如今被生物科技和机器人技术等行业的潜在前景吸引，对吴宗君的工厂里大量生产的内衣和袜子几乎没有兴趣。这让他不禁发出抱怨。

“这几年政策都不怎么样，”吴宗君在浙江义乌对路透表示。“很难贷款，劳动力成本越来越高，很难赚钱。”

吴宗君感到了经营的艰难，因此裁员三分之二，只留下了100名工人。这种趋势让中国经济复苏前景面临风险。

媒体热衷于报道高科技企业消息，低端制造业仍占中国经济基础的一大部分，贡献了制造业GDP份额的重要部分，比例约为40%。

这种状况让中国面临一大难题。

中国国家主席习近平的“中国梦”蓝图提出中国要与欧美及日本领先企业在高利润行业展开争夺市场份额的角逐。内衣工厂与这份蓝图显然不搭调。

因此中国政府决定取消补贴，加强劳动和环保监管，并让人民币升值，让低端制造业者做好产能退出的准备。

中国政府希望工厂主们能够作出适应性调整，但目前为止显现的都是负面影响：定价能力减弱、就业萎缩、利润单薄，对整体经济健康状况亦造成冲击。

“我并非在讲政府想要淘汰传统产业，”香港工业总会主席刘展灏说道。“但是从政府采取的行动和他们出台的政策来看，他们最终是要退出传统产业。”

考虑到这些行业作出的总体贡献和他们对推动出口发挥的作用，这将是个巨大的损失。

**中国制造2.0**

中国国务院上月印发了《中国制造2025》，提出重新启动向高端制造业挺进的计划。全球金融危机令中国制造业升级计划停滞，当时中国出台刺激经济计划，而企业则大肆利用刺激信贷进行地产投机。

《中国制造2025》提出要大力推动机器人、制药和新材料等10个重点领域实现突破性发展，为这些领域提供投资和政策支持。

资本竞相涌入，大幅推升中国A股估值，科技类股云集的创业板目前平均市盈率在140左右（美国纳斯达克100指数 成分股的平均市盈率为20）。

中国政府称，《中国制造2025》推动的创新将通过提升工厂效率向下扩散。

但那将会让抵消价值链低端工作岗位流失变得困难，尤其是如果效率提升是通过机器人替代工人的方式获得。

即使是在发达经济体，来自高端制造业的GDP贡献也比人们所想的要小。以美国为例，该国仍然非常依赖基础行业来维持经济稳定性。