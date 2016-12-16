中国明年财政政策更积极货币稳健中性 防控金融风险--经济工作会议（更新版）

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路透北京12月16日 - 周五闭幕的中国中央经济工作会议确定，明年财政政策要更加积极有效，货币政策保持稳健中性，要把防控金融风险放到更加重要的位置，下决心处置一批风险点，抑制房地产泡沫，防止房价大起大落。

新华社援引会议内容并称，明年要在增强汇率弹性的同时，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，并要在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域的混合所有制改革中迈出实质性步伐。

“要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要更加积极有效...货币政策要保持稳健中性，”会议表示。

具体而言，财政政策方面，预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要；货币政策则要适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，努力畅通货币政策传导渠道和机制，维护流动性基本稳定。

会议特别指出，要把防控金融风险放到更加重要的位置，下决心处置一批风险点，着力防控资产泡沫，提高和改进监管能力，确保不发生系统性金融风险。

在人民币汇率上，会议称，要在增强汇率弹性的同时，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

“2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。”会议称。去年的中央经济工作会议首次提出要着力加强供给侧结构性改革，并确立了去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。

中央经济工作会议本周三至周五（12月14日-16日）在北京举行。会议总结2016年经济工作，阐明经济工作指导思想，并部署2017年经济工作。

**抑制房地产泡沫**

对于今年红火的房地产，会议强调，要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，“既抑制房地产泡沫，又防止大起大落。”

会议称，要在宏观上管住货币，微观信贷政策要支持合理自住购房，严格限制信贷流向投资投机性购房。要落实地方政府主体责任，房价上涨压力大的城市要合理增加土地供应，提高住宅用地比例，盘活城市闲置和低效用地。特大城市要加快疏解部分城市功能，带动周边中小城市发展。

要加快住房租赁市场立法，加快机构化、规模化租赁企业发展。加强住房市场监管和整顿，规范开发、销售、中介等行为。

在改革方面，会议指出，混合所有制改革是国企改革的重要突破口，按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。

还要推动养老保险制度改革，加快出台养老保险制度改革方案。

会议并强调，要加强产权保护制度建设，抓紧编纂民法典，加强对各种所有制组织和自然人财产权的保护。坚持有错必纠，甄别纠正一批侵害企业产权的错案冤案。

中共中央政治局上周五召开会议，确定明年坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，“三去一降一补”五大任务有实质性进展，并加快推进国企、财税、金融、社保等基础性关键性改革，研究建立房地产平稳健康发展长效机制。（完）