中国中央经济工作会议将于15-16日召开--消息

路透北京12月13日电---熟悉内情的政府消息人士周四透露,中国领导层将于本周末(15-16日)召开一年一度的中央经济工作会议.

"会议将从周六开始,并持续两天,"一位不愿具名的政府智囊团人士称.

官方媒体新华社通常会在中央经济工作会议结束后,才公开宣布会议召开时间及内容细节.

按照惯例,中国政府于年末召开中央经济工作会议,为次年宏观经济政策定调,并部署工作任务.(完)

--编译 乔艳红;审校 黄凯

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