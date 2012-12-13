中国中央经济工作会议将于15-16日召开--消息

财新中国2月服务业PMI降至四个月低点但保持扩张 经济持续复苏
路透北京3月3日 - 中国服务业扩张步伐略微放缓，2月财新服务业PMI降至四个月低位，不过新业务仍保持稳健增长。综合制造业和服务业看，中国经济持续复苏，一季度有望保持增长势头。
路透北京12月13日电---熟悉内情的政府消息人士周四透露,中国领导层将于本周末(15-16日)召开一年一度的中央经济工作会议.
"会议将从周六开始,并持续两天,"一位不愿具名的政府智囊团人士称.
官方媒体新华社通常会在中央经济工作会议结束后,才公开宣布会议召开时间及内容细节.
按照惯例,中国政府于年末召开中央经济工作会议,为次年宏观经济政策定调,并部署工作任务.(完)
--编译 乔艳红;审校 黄凯
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