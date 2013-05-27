2012年农民工收入增速下滑明显

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月5日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.34%，高于上交易日收盘的18.05%。
路透北京5月27日 - 中国国家统计局周一公布的调查报告显示，2012年外出农民工人均月收入水平同比增速接近减半，表明经济增长放缓令劳动力市场趋于宽松。
报告称，2012年外出农民工人均月收入水平同比增长11.8%至2,290元，增幅远低于2011年的21.2%。
2012年外出农民工数量同比增长3%至1.6336亿人，增速亦略低于2011年的3.4%。
报告显示，更多外出农民工希望找到离家更近的工作机会，令以出口为导向的东部沿海省份面临比内陆省份更严重的竞争。
2012年，在外出农民工中，在省内流动的农民工数量同比增长3.6%，而跨省流动的农民工数量同比增长2.3%。
在长三角和珠三角地区务工的农民工分别占全国农民工总数的22.6%和19.8%，分别比上年下降0.5和0.3个百分点。
2012年全国农民工总量同比增长3.9%至2.6261亿人，2011年同比增速为4.4%。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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