中国改变对资源消耗等经济发展模式依赖 根本改善生态环境--习近平

新华社援引他周五主持中共中央政治局第四十一次集体学习时的讲话称，要把发展的基点放到创新上来，塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展，这是供给侧结构性改革的重要任务。

“我们在快速发展中也积累了大量生态环境问题，成为明显的短板，成为人民群众反映强烈的突出问题。这样的状况，必须下大气力扭转。”他并要求，坚决摒弃损害甚至破坏生态环境的发展模式，坚决摒弃以牺牲生态环境换取一时一地经济增长的做法。