独家：中国2017年广义货币供应量增幅目标为12%--消息人士

图为2014年9月拍摄的北京中央商务区。 REUTERS/Jason Lee

路透北京2月28日 - 政策消息人士表示，中国计划将2017年广义货币供应量(M2)增幅设定在12%左右，略低于去年的目标，暗示政府在维持经济增长之际也将努力控制债务风险。

在“稳健中性”的货币政策前提下，中国人民银行采取了温和偏紧的倾向，藉以令信贷的迅速扩张降温，不过央行审慎行事以避免损及经济。

根据了解12月中央经济工作会议结果的消息人士称，M2增幅目标获得与会领导的支持。

一名向政府提供建议的消息人士称，“货币供应没有必要维持去年的高增速。”

“货币供应增长11%就应该足以支撑经济成长，不过考虑到去杠杆过程中的种种风险，我们或许需要留出额外的空间。”

中国国务院新闻办公室尚未对评论请求做出回应。

2016年货币供应增长目标是13%左右，但由于央行通过干预来支撑人民币汇率，最终仅增加11.3%。央行的干预行动，实际上从经济中抽走了流动性。

不过央行通过公开市场操作以及各种信贷工具向经济挹注了更多资金。

去年的M2目标反映出中国政府专注于实现经济增长目标，但高层领导人今年承诺把重点转向解决金融风险和资产泡沫问题。

路透曾报导，中国将把2017年经济增长目标从去年的6.5-7%降至6.5%左右。2016年中国经济增长6.7%。

上周，国家媒体援引中共中央政治局一次会议后发表的公报称，中国必须保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

中国的全国人民代表大会将于3月5日开幕，届时将宣布主要的经济目标。

**政策收紧倾向**

今年已经有一些货币政策收紧的实质性倾向。

央行继1月底开展六个月和一年期中期借贷便利(MLF)作，且利率分别上调10个基点之后，2月3日又上调常备借贷便利(SLF)利率，隔夜、七天、1个月利率分别上调至3.1%、3.35%和3.7%，其中隔夜上调35个基点，七天和一个月各调高10个基点。

“央行可能进一步上调这类利率，但我们认为近期不存在上调指标利率的可能性，”其中一名消息人士称。

中国央行2月14日公布，1月新增人民币贷款2.03万亿元，为纪录第二高位，因各家银行争相保持市场份额；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.3%。

中国央行在2月15日发布的工作论文中称，应合理把握去杠杆和经济结构转型的进程，既要避免过快压缩信贷和投资可能引发的“债务--通缩”风险，也要避免杠杆率上升过快而引发债务流动性风险和资产泡沫。

瑞银分析师最近在一份报告中称，2016年底中国债务与GDP之比已经从上年同期的254%上升至277%，越来越多的新增信贷被用来还本付息。

中国人民银行调查统计司司长阮健弘在周五刊登的讲话中称，杠杆率快速上升的背后，是资本投入对经济增长拉动力下降。

阮健弘在接受金融时报专访时表示，2011年每投入1元人民币资本，可以多增加0.32元GDP；到了2015年，每投入1元资本，只能多增加0.16元GDP。

其中一名消息人士表示，“我们需要保持适度经济增长。如果增长急剧放缓，可能会暴露各种风险，”其中一名消息人士表示。(完)