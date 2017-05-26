穆迪高管称中国结构性改革不足以阻止债务上升

路透北京5月26日 - 穆迪主权风险部副董事总经理Marie Diron周五表示，中国结构性改革不足以阻止债务上升。

Diron通过网络直播对记者表示，但中国的经济增长将保持稳健，出现硬着陆的可能性很小。

穆迪周三下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。

穆迪信用评级策略与标准部副总裁李秀军表示，如果有迹象显示债务增速超过穆迪的预期，那么中国可能不再获得A1的评级。(完)