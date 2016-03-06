中国发改委称今年的挑战和风险不容低估 有充裕政策储备应对

路透北京3月6日 - 中国国家发展改革委员会主任徐绍史周日表示，今年经济面临比较大的风险和挑战，但政策储备充裕，有信心使中国经济运行在合理区间，也不会因处置过剩产能出现下岗潮，中国经济不可能硬着陆，也没有拖累世界经济。

他在今年全国两会（政协和人大）的首场新闻发布会上称，今年的挑战和风险不容低估，包括世界经济不确定不稳定的因素依然存在，会影响中国经济；同时中国经济正面临三期迭加，经济下行压力加大，财政金融领域的风险在积累，财政收入下降。

“看经济不能只看眼下，也不能跟过去比，更要看趋势，走势和态势。中国现在的经济稳中有好，1-2月数据显示积极迹象，经济向好的基本面没有改变，经济持续增长的良好支撑没有改变。”徐绍史称。

他进一步指出，中国目前整个经济的态势是不错的，经济总体平稳、稳中有进，而且稳中有好。从走势看，1月份的数据也有一些显示出积极的迹象，CPI在1月份达到了1.8%，PPI在1月份环比、同比降幅都在收窄，制造业PMI、非制造业PMI都有所回落，但是它跟春节休息这个节假日的因素是相关的。

尽管如此，非制造业PMI还在景气上方，是52,7。而且从制造业PMI、非制造业PMI分项指数看，也有不少积极的变化。另外，1-2月份的全社会发电量也是增长的，所以经济走势也有它积极的一面。

他提到，中国的政策储备依然充裕，在适度扩大总需求的同时，加快供给侧结构改革，政策工具箱有充足工具，中国完全有能力使经济运行在合理区间。

中国周六发布的政府工作报告将今年GDP增长预期目标下调为6.5%-7.0%，凸显在经济下行压力仍大的背景下，中国为宏观调控预留空间和引导市场预期的良苦用心。

**绝不会硬着陆**

中国2015年国内生产总值（GDP）增速放缓6.9%，为1990年以来最低水平。

对此徐绍史分析称，要用新常态的眼光看待中国经济，2015年中国GDP增速较上年回落，但就业平稳增长，居民收入平稳增长，快于经济增长，居民消费价格指数（CPI）温和上涨，环境资源也在不断改善。经济平稳运行中实现了速度增长。

同时结构在不断优化。从需求结构来看，消费的贡献已经高于投资，消费贡献率达到66.4%。从产业结构来看，三产已经占了半壁江山，达到50.5%。从地区结构来看，地区发展朝着平衡、协调、协同的方向发展。从城乡结构来看，进一步优化，2015年常住人口的城镇化率已经达到56.1%。

“当然，讲到2016年，确实面临着比较大的风险和挑战，2016年总的来说三句话，信心坚定不移，挑战不容低估，政策储备充裕。”徐绍史称。

对于中国经济放缓可能拖累世界经济的疑问，徐绍史坚定表态称，去年中国对全球经济增长的贡献率超过25%，中国经济绝不可能硬着陆，那些认为中国经济会硬着陆的想法肯定会落空的。

**房地产调控因地制宜**

谈房地产市场，徐绍史表示，一、二线城市和三四线城市目前情况完全不一样，要因地制宜地进行调控。

对于房地产去库存的问题时，他指出，今年年初陆续出台一些房地产政策，主要是为了降低交易成本，满足刚需，中国目前的房地产库存大约有7.19亿平方米。

他建议，化解房地产库存要加快农民工市民化进程，棚户区改造过程中尽量采用货币化的政策，化解房地产库存。同时深化住房制度改革，构建租售并举的制度。

对于一、二线有几个城市楼市偏热，徐绍史表示，除了限购等行政手段，还可以采取经济手段，来调整一些经济政策。要增加房地产开发供给，加快建设保障房和棚改，抑制不合理的投机性需求，打击违法违规的投资需求。

中国住房城乡建设部部长陈政高周六已表示，住建部高度关注一线城市房价近期表现，正和北上广深（北京、上海、广州和深圳）四个城市密切联系沟通，这四个城市承担调控主体责任，正想方设法稳定市场。

谈到十三五规划时，他指出主要是四大类指标：经济发展、创新驱动、民生福祉和资源环境。这四大类25项指标，其中约束性指标是13项。约束性指标基本上是针对政府的，政府必须履行的职责，而预期性指标主要是针对市场化和竞争性领域的，起引导作用的。通过这些指标实现平衡、包容、可持续基础上的两个翻番。（完）