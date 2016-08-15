中国下半年着力推进重大项目建设 全力保持就业形势基本稳定--发改委

路透北京8月15日 - 中国国家发展和改革委员会周一称，下半年进一步完善以就业为底线的宏观调控体系；以就业为核心目标，增强宏观调控政策的针对性和前瞻性，着力推进重大项目建设，千方百计增强经济发展吸纳就业能力；全力保持就业形势基本稳定。

发改委网站刊登的文章称，下半年要着力推进重大项目建设，发挥中央投资计划稳增长、补短板、保就业的杠杆效应，加大对中西部铁路、棚户区、水利、城市地下综合管廊等重大项目和重点民生工程支持力度，增加就业岗位。

“下半年，要继续加强和改善宏观调控，聚焦关键环节、脆弱环节、基础环节，着力促进就业创业，全力保持就业形势基本稳定。”发改委称。

同时加大对新经济、新就业的政策支持。加快调整政策取向，通过完善风险控制、质量安全、税收、社保等方面政策法规，促进社会资源通过共享实现高效充分利用，推动共享经济等新经济形态加快发展，创造更多新增就业机会。

支持符合条件、经工商登记注册的新经济创业就业人员，充分享受现行创业担保贷款、职业技能培训等扶持政策，增强新经济带动创业就业能力。

数据显示，今年上半年全国城镇新增就业717万人，同比基本持平；二季度末全国城镇登记失业率为4.05%，保持总体稳定。

《求是》杂志日前刊登中国总理李克强5月在就业工作座谈会上的讲话称，目前中国就业形势总体稳定，但也存在很大压力和隐忧，当前和今后一个时期，中国就业形势依然严峻。（完）