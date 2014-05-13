中国经济“新常态”需要新的分析框架--申银万国

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透北京5月13日 -中国国家主席习近平日前提出要适应经济“新常态”。申银万国首席宏观分析师李慧勇指出，时移世易，市场可能最需要建立新的宏观分析体系，除了盯常规的经济指标之外，还需要增加两个重要变量：首先是改革会对中国经济有什么样的影响；其次是发展到这个阶段经济本身会发生什么变化？
在他看来，所谓“新常态”应该主要是指当前增长速度换档、结构改革攻坚、社会矛盾显现时期中国呈现的与往常不一样的经济、政治和社会形态；而且这三期叠加绝对不是短期的，可能是未来相当长一段时间分析中国的基本立足点。
而在三期叠加的背景下，如何建立一个新的有效的分析框架，还需要探索，也需要有关部门数据的配合。虽然前述两个重要变量的回答并不容易，还需要观察。但从近几年的经济结构和市场结构的变化来看，这两个变量绝对不能够忽略。
“只有这样，才能弥补传统的宏观分析暴露的简单静态分析的不足，对当前经济的乱象提供一个合理的解释和预测，变不正常为正常，”李慧勇表示。
他并举例称，中国经济增速自2012年三季度触底部以来，已经横着走了七个季度，起不来、跌不下去，看起来似乎不正常；但如果考虑到经济本身的下行和国家设定的经济增长走廊，看起来就非常正常。
再看利率，当前经济增速和2007年三季度相比几乎下降一半，但贷款利率、10年期国债收益率和当时相比都相差无几，其中最关键的原因就是国家加大推进的利率市场化。
而一季度工业增长8.7%，固定资产投资增长只有17.6%，但经济增速还是达到7.4%，就业总体亦情况良好，这在好多人看来很不正常，甚至有数据造假的嫌疑，“但考虑到产业结构和需求结构的调整（一季度第三产业占比提高到了49%，最终消费占比提高到了65%），这一切似乎很正常，”他说。
习近平日前在河南考察时指出，中国发展仍处于重要战略机遇期，要增强信心，从当前经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态；在战术上要高度重视和防范各种风险，早作谋划，未雨绸缪，及时采取应对措施，尽可能减少其负面影响。（完）
(整理 乔艳红; 审校 毕晓雯)
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