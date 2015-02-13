中国经济放缓 居民少买猪肉和烟花爆竹节俭过年

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。
路透上海2月13日（记者 Sue-Lin Wong） - 即将到来的农历新年将会使烟花爆竹店主丁绅（音）失望。像众多中国企业主一样，丁绅正在为中国经济放缓付出代价。中国经济增速放缓至近25年最低水平。
丁绅说：“如果没有钱，你就不能买烟花爆竹。”丁珅在上海经营了一家烟花爆竹店，并在湖南拥有一家工厂。
烟花爆竹是庆祝新年的必需品，春节期间可在街道、院子甚至屋顶上燃放。不过，人们也可以轻松地将烟花爆竹这种花费砍掉。
丁绅说：“我们的国内销量下降了40%，根本原因是中国经济放缓。”
其他烟花爆竹生产商也有类似看法，他们同时认为销量下滑还是由于更严格的烟花爆竹安全管理规定，以及对空气污染的重视。
许多中国人对于新一年的希望甚至低于2014年。2014年经济增速降至7.4%，为24年来的最低位。房地产市场低迷、通胀减缓、国内外需求疲弱都显示中国经济将进一步衰退。
随着消费者勒紧腰带，猪肉价格也遭受打击。
猪肉价格通常在春节前的一个月上涨。但在今年1月，猪肉价格从去年12月的24.9元/公斤降至24.8元/公斤。
“通常公司礼品都包括风干肉等猪肉产品，但今年却大幅减少，”荷兰合作银行高级分析师潘晨军称。
小南国餐饮控股有限公司公共事务部经理朱小超称，年夜饭的预订也与往年持平。
不过，顾客选择的是更便宜的菜单。
在网络上，一些博主抱怨其可怜的新年奖金。微博用户“独坐池塘”称：“我们公司给我的奖金是--六个人分三袋苹果，就这些！”（完）
编译：高良萍 发稿：王琛
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--人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。