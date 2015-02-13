中国经济放缓 居民少买猪肉和烟花爆竹节俭过年

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海2月13日（记者 Sue-Lin Wong） - 即将到来的农历新年将会使烟花爆竹店主丁绅（音）失望。像众多中国企业主一样，丁绅正在为中国经济放缓付出代价。中国经济增速放缓至近25年最低水平。
丁绅说：“如果没有钱，你就不能买烟花爆竹。”丁珅在上海经营了一家烟花爆竹店，并在湖南拥有一家工厂。
烟花爆竹是庆祝新年的必需品，春节期间可在街道、院子甚至屋顶上燃放。不过，人们也可以轻松地将烟花爆竹这种花费砍掉。
丁绅说：“我们的国内销量下降了40%，根本原因是中国经济放缓。”
其他烟花爆竹生产商也有类似看法，他们同时认为销量下滑还是由于更严格的烟花爆竹安全管理规定，以及对空气污染的重视。
许多中国人对于新一年的希望甚至低于2014年。2014年经济增速降至7.4%，为24年来的最低位。房地产市场低迷、通胀减缓、国内外需求疲弱都显示中国经济将进一步衰退。
随着消费者勒紧腰带，猪肉价格也遭受打击。
猪肉价格通常在春节前的一个月上涨。但在今年1月，猪肉价格从去年12月的24.9元/公斤降至24.8元/公斤。
“通常公司礼品都包括风干肉等猪肉产品，但今年却大幅减少，”荷兰合作银行高级分析师潘晨军称。
小南国餐饮控股有限公司公共事务部经理朱小超称，年夜饭的预订也与往年持平。
不过，顾客选择的是更便宜的菜单。
在网络上，一些博主抱怨其可怜的新年奖金。微博用户“独坐池塘”称：“我们公司给我的奖金是--六个人分三袋苹果，就这些！”（完）
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率