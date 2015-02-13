中国经济放缓 居民少买猪肉和烟花爆竹节俭过年

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海2月13日（记者 Sue-Lin Wong） - 即将到来的农历新年将会使烟花爆竹店主丁绅（音）失望。像众多中国企业主一样，丁绅正在为中国经济放缓付出代价。中国经济增速放缓至近25年最低水平。

丁绅说：“如果没有钱，你就不能买烟花爆竹。”丁珅在上海经营了一家烟花爆竹店，并在湖南拥有一家工厂。

烟花爆竹是庆祝新年的必需品，春节期间可在街道、院子甚至屋顶上燃放。不过，人们也可以轻松地将烟花爆竹这种花费砍掉。

丁绅说：“我们的国内销量下降了40%，根本原因是中国经济放缓。”

其他烟花爆竹生产商也有类似看法，他们同时认为销量下滑还是由于更严格的烟花爆竹安全管理规定，以及对空气污染的重视。

许多中国人对于新一年的希望甚至低于2014年。2014年经济增速降至7.4%，为24年来的最低位。房地产市场低迷、通胀减缓、国内外需求疲弱都显示中国经济将进一步衰退。

随着消费者勒紧腰带，猪肉价格也遭受打击。

猪肉价格通常在春节前的一个月上涨。但在今年1月，猪肉价格从去年12月的24.9元/公斤降至24.8元/公斤。

“通常公司礼品都包括风干肉等猪肉产品，但今年却大幅减少，”荷兰合作银行高级分析师潘晨军称。

小南国餐饮控股有限公司公共事务部经理朱小超称，年夜饭的预订也与往年持平。

不过，顾客选择的是更便宜的菜单。