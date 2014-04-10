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路透中文国际短讯 | 2014年 4月 10日 星期四 15:08 BJT

李克强称中国经济稳增长有基础

中国国务院总理李克强周四在博鳌论坛发表演讲称，尽管中国经济稳中向好基础还不牢固，但稳增长有基础，政府有能力有信心保持经济增长在合理区间。李克强强调称，中国不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策，而是更加注重中长期的健康发展，努力实现经济持续健康发展。图为李克强。路透
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