中国经济：增长强劲，风险可控--OECD报告

许多民间分析师认为，在本个10年的末端，中国经济成长率更接近5%，而不是过去30年的均值10%。

中国2013年的官方经济成长率目标是7.5%，且在2015年止的五年规划中，目标是平均增长率为7%。

2012年中国经济成长率降至13年低位7.8%，欧盟和美国这两大中国出口客户对其构成很大拖累。

“近期的OECD模拟情况显示中国在当前这个10年，可以维持逐步走低但仍在高位的经济成长，人均GDP增速可以达到8%。”该报告还称到2016年，以物价差异调整后计算，中国有可能成为全球最大经济体。

OECD称，出口需求不振是其2013年经济增长预估中最大的潜在外部风险，而中国要维持支持经济复苏的政策组合，面临的最大国内风险是通胀上升。

Herd表示，今年第一季迄今公布的官方经济数据都支撑了OECD高于普遍预期的经济增长预估，在薪资上升和通胀温和的情况下，国内消费情况表现不错。

他还淡化了对地方政府债务的忧虑，称在中央政府现金储备丰厚、财政弹性很大以及中央政府可能直接接管地方政府不量资产的大背景下，中国财政体系足以轻松消化潜在的困难。

该报告称，进一步实施经济改革对确保长期内的持续经济增长至关重要。这份报告着重描述了中国的经济增长前景，城镇化建设带来的风险，地方和中央政府间的关系，以及污染问题。