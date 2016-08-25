版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 12:15 BJT

标题新闻：路透根据政府数据测算，中国7月表观石油需求较上年同期下降0.3%至每日1,058万桶

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐