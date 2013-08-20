中国经济趋稳为铁矿石带来支撑 但谨慎情绪仍存

2012年8月20日在西澳大利亚拍到的一家铁矿的鸟瞰图。 REUTERS/Jim Reagan

* 经济前景趋好支撑铁矿石和钢铁基本面

* 铁矿石需求增速或超过海运供应增长

* 一些分析师认为价格反弹为短期现象

路透上海/新加坡8月20日 - 铁矿石价格升至五个月高点，引发经济趋稳或有助于最大进口国中国吸收全球供应增长的乐观情绪，促使一些分析师和交易商上调对今年下半年预估。

但也有其他预测者坚持价格预估，相信近期升势将归于短暂，若中国钢铁需求在下个月开始的旺季中销声匿迹，那么价格将很快下挫。

不过，乐观前景仍暗示，对于淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX)BHP.L等大型矿企而言，铁矿石仍将为其带来诸多好处，尽管价格远低于2011年所及的接近每吨200美元的纪录高位。

中国上周公布意外乐观的贸易及工业生产数据，预示经济成长速度经历两年多的放缓后将企稳，这点燃了钢铁需求或将进一步走强的希望。

“我们认为下半年铁矿石需求将强于预期，因为钢厂在上半年削减库存后不得不补充库存，”麦格理驻上海的商品分析师Graeme Train说，“钢铁需求增加将对铁矿石构成支撑。”

Train预计，下半年铁矿石价格料在每吨125-130美元左右，高于之前预估的120美元，第四季甚至还有可能进一步走高。

中国钢铁企业大量补充库存，已经提振铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI上周触及每吨142.80美元的3月中以来最高位，较5月末的年内低点反弹29%。铁矿石现货价格周一报在139.20美元。

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(link.reuters.com/wuf42v)

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(link.reuters.com/dud25t)

铁矿石价格扬升之前，在7月4日公布的路透调查中，受访分析师预计下半年价格将从1-6月的136.70美元下降，至平均每吨116美元。

渣打银行亦把第三季铁矿石价格预估从7月估计的112美元上调至130美元，并将全年均价预估从128美元调升至133美元。澳洲联邦银行(CBA)则认为，其第三季价格预估在每吨119美元有上行的可能。

大型交易机构的两名交易商表示，他们认为下半年铁矿石均价约为每吨130美元。

“基础钢铁需求仍富有韧性，”上海的一名铁矿石交易商称，“只要经济持续复苏，且北京当局加大基础设施投资，那么钢铁产量将强劲增长。”(完)

(编译 石冠兰/王兴亚/王翔琼；审校 李婷仪/田建华)

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