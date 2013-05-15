中国经济前景下滑令投资者谨慎看待风险资产--美银美林

中国首季债转股规模2380亿元 煤炭钢铁行业为主--法国外贸银行
路透香港4月7日 - 法国外贸银行（Natixis）周五发表报告称，中国债转股持续发酵，今年首季已达2,380亿元人民币，煤炭和钢铁行业仍是主力，而建筑和运输业的个案持续增加；目标企业未来将延展至其他高杠杆行业，例如铁路和造船业。
路透伦敦5月14日 - 美银美林周二公布的基金经理月度调查显示，对中国经济前景的忧虑促使全球投资者5月对股市及其他风险资产的看涨程度降低。
该调查显示，投资者加码股市的比例为净41%，而上月为净47%，3月则曾高达57%。
此次对于177位基金经理的调查显示，平均现金持有比例保持不变，仍为相对高位4.3%。
削减低配债券仓位的受访者从50%降至38%。
“我们看到全球经济增长和通胀预期的调整...看到中国前景急转直下，商品持仓也有很大下降，”美银美林欧洲投资策略师John Bilton称。
对中国经济增长的预期急转直下。认为中国经济进一步走强的受访者为净-8%，14个月来首次变成负数。除欧元区风险之外，中国经济硬着陆的危险是投资者面临的最大尾部风险。
中国相关忧虑使得低配大宗商品的投资者比例达到净29%，为2008年12月以来首见。
形成对比的是，日本股市配置则连续七个月走高，至净超配31%的七年高位。而2012年10月则为净低配38%。
对冲基金对股市的净曝险比例为45%，为七年最高。(完)
(编译 石冠兰 审校 白云)
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