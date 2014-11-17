朱光耀：中国经济正经历增速换档期和经济结构阵痛期

路透布里斯班11月15日 - 中国财政部副部长朱光耀周六在澳洲20国集团(G20)会议上对记者称，中国经济正处在“阵痛期”，当局正努力使其转向增速较低但更持续的增长；影子银行迅速扩张是一个主要问题。

朱光耀称，经济长期、快速发展中积累下来的问题确实存在。

他重申中国国家主席习近平所提出的中国经济“新常态”，称“经济的增速是一种较高的速度，而不是一种超高的速度”。

他表示，“现在中国经济正处在一个经济增长速度的换档期和经济结构的阵痛期，以及前期大规模经济刺激计划的消化期。”

国际货币基金组织(IMF)预计今年全球经济增长3.3%，中国增长7.4%，美国成长2.2%。这仍将是中国24年以来最低的增速。

**影子银行**

朱光耀称，影子银行和部分经济领域产能过剩是中国现在面临的一些主要问题。

他表示，“中国的影子银行主要是在银行资产负债表之外的部分，突出表现在信托、基金部分。”

金融稳定委员会在最近的一份报告中表示，中国影子银行2013年迅速增长，规模现为全球第三。

朱光耀称，与中国金融业总量相比，影子银行业“量实际上不是很大，但挑战在于其增长速度比较快。”

北京一直在努力在不影响资金向小企业流动的情况下，控制影子银行的风险因素。

上周五的数据显示，10月银行贷款大幅下降，货币供应增长降温，令人担心经济放缓加剧，引发采取更多刺激举措的呼声，其中包括降息。

朱光耀称，全球经济复苏速度太慢而且不均衡，同时呼吁美国批准拖延已久的IMF份额与管理改革计划。

他称，希望欧洲和日本的伙伴国能恢复相对较高的增长速度。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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