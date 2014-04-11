更新版 1-中国经济：政府应对经济刺激措施“非常谨慎”--央行副行长

中国政府在努力打压市场对其将推出大规模刺激举措的揣测，称将微调政策以确保失业率不会上升。

中国国务院总理李克强周四称，尽管中国经济稳中向好基础还不牢固，但稳增长有基础，政府有能力有信心保持经济增长在合理区间，不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策。

“今年中国经济增长预期目标是7.5%左右，既然是左右，就表明有一个上下幅度，无论经济增速比7.5%高一点，或低一点，只要能够保证比较充分的就业，不出现较大波动，都属于在合理区间，”李克强称。

周四的贸易数据显示，中国3月出口同比增速延续前月跌势，进口增速则降至13个月低位，综合看一季度外贸呈现放缓之势。

易纲在华盛顿表示，人民币双向波动属于“正常”。美国官员最近对人民币兑美元贬值感到关切。

他指出，今年第一季发生了几件大事：美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债，(中国的)贸易逆差扩大。

“因此，我想说人民币汇率双向波动将会成为一个正常现象，”易纲表示。(完)