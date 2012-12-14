中国到2050年或面临巨额养老金缺口

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京12月13日 - 本月出版的一本新书对中国财政问题进行了深入分析，书中指出中国城镇养老金体系到2050年很可能积累巨大缺口。
这本书由德意志银行大中华区首席经济学家马骏等人合着，书名为《中国国家资产负债表研究》。
他们认为，到2050年养老金累计缺口的现值将相当于2011年国内生产总值（GDP）的83%。不过，该书并未给出预计缺口的绝对数值，中国2011年GDP为47.16万亿元（合7.5万亿美元）。
他们在书中写道，“在基准情景下，如果没有任何改革，中国养老金体系将面临巨大缺口而不可持续。”
他们的预估涵盖了企业职工养老金统筹账户和机关事业单位养老金，超出了马俊在今年6月发表研究报告的范围。
当时，马骏估计届时仅企业职工养老金统筹账户缺口就达到2011年GDP的75%。
如果考虑广大农村地区养老金今后可能出现的缺口，整个养老金体系的缺口将更大。
马骏等人建议，中国政府应考虑提高城镇职工平均退休年龄，并将国有资产向养老金体系划拨以缓解财政支出压力。
中国证监会主席郭树清亦持有类似观点，他建议提高国有资产划拨到社保基金的比例。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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