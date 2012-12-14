中国到2050年或将面临巨额养老金缺口

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月13日 - 本月出版的一本新书对中国财政问题进行了深入分析，书中指出中国城镇养老金体系到2050年很可能积累巨大缺口。
这本书由德意志银行大中华区首席经济学家马骏等人合着，书名为《中国国家资产负债表研究》。
他们认为，到2050年养老金累计缺口的现值将相当于2011年国内生产总值（GDP）的83%。不过，该书并未给出预计缺口的绝对数值，中国2011年GDP为47.16万亿元（合7.5万亿美元）。
他们在书中写道，“在基准情景下，如果没有任何改革，中国养老金体系将面临巨大缺口而不可持续。”
他们的预估涵盖了企业职工养老金统筹账户和机关事业单位养老金，超出了马俊在今年6月发表研究报告的范围。
当时，马骏估计届时仅企业职工养老金统筹账户缺口就达到2011年GDP的75%。
如果考虑广大农村地区养老金今后可能出现的缺口，整个养老金体系的缺口将更大。
马骏等建议，中国政府应考虑提高城镇职工平均退休年龄，并将国有资产向养老金体系划拨以缓解财政支出压力。
中国证监会主席郭树清亦持有类似观点，他建议提高国有资产划拨到社保基金的比例。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。