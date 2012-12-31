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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 31日 星期一 11:09 BJT

中国发改委预计明年GDP增长7.5%

中国国家发改委副主任张晓强表示，预计明年国内生产总值(GDP)增长7.5%左右，居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.5%左右，这是中国政府官员首次公开预测明年的经济增长和物价涨幅目标。图为北京中央商务区。路透

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