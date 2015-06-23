人民大学报告预测中国今年GDP增速6.9%

中国人民大学课题组近日发布报告预计，2015年国内生产总值（GDP）增速为6.9%，居民消费价格指数（CPI）上涨1.5%；2016年GDP增速为6.6%，CPI涨幅为1.8%。经济参考报周二援引该课题组周末发布的中国宏观经济中期预测报告称，随着5月稳增长政策的全面加码，中国宏观经济将在外贸回升、房地产投资触底以及消费小幅回暖的作用下，于三季度触底，四季度小幅回升。路透