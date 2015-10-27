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路透中文国际短讯 | 2015年 10月 27日 星期二 14:55 BJT

中国经济明年增速或降至6.6% 应放弃增长“点目标”--政府专家

中国央行货币政策委员会委员黄益平预计，由于结构性减速，中国经济增速明年可能降至6.6%，若坚持“点目标”容易造成被动局面，应落实对经济增长的区间调控框架，以通货膨胀界定增长的上限、以失业率界定增长的下限。他表示，今年来看，货币政策应该还有进一步宽松的空间。路透
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