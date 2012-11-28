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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 28日 星期三 09:03 BJT

OECD调降明年中国经济增速预估

经合组织（OECD）周二调降中国经济增速预估，称欧元区危机可能在未来数月抑制中国出口。该组织将其对明年中国经济增速预估调降为8.5%，凸显中国经济增长面临的风险。图为北京中央商务区街景。路透

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